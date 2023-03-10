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«الفرسان» و«فخر أبوظبي» يتصدران مشهد «دوري تحت 21»

«الفرسان» و«فخر أبوظبي» يتصدران مشهد «دوري تحت 21»
10 مارس 2023 19:15

 
معتصم عبدالله (دبي)


تتصدر مواجهة القمة التي تجمع شباب الأهلي المتصدر برصيد 43 نقطة، وضيفه الجزيرة «الوصيف» بـ 36 نقطة، والمقررة مساء الأحد، على استاد مكتوم بن راشد في دبي، واجهة «الجولة 19» من «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والتي تنطلق السبت بمباريات اتحاد كلباء ودبا، عجمان وخورفكان، الظفرة والبطائح، العين والوحدة، وتستكمل غداً بمباريات بني ياس والنصر، الشارقة والوصل، إلى جانب قمة «الفرسان» و«فخر أبوظبي».
وتشهد الانطلاقة السبت اختبارات متفاوتة لدبا صاحب المركز الرابع برصيد 33 نقطة، أمام مضيفه اتحاد كلباء قبل الأخير وله 13 نقطة، فيما يستقبل العين «الخامس» بـ 32 نقطة ضيفه الوحدة «السادس» وله 28 نقطة، فيما يواجه الظفرة الـ 12 برصيد 16 نقطة، ضيفه البطائح الثامن وله 20 نقطة، ويشعل فارق النقطتين مواجهة عجمان الـ 11 برصيد 18 نقطة، وضيفه خورفكان التاسع وله 20 نقطة.
وبالعودة إلى مواجهة القمة، بين «الفرسان» وضيفه «فخر أبوظبي»، يبحث أصحاب الأرض تعويض التعثر في الجولة الماضية بالتعادل أمام اتحاد كلباء 1-1، أمام ضيفه الجزيرة العائد بانتصار عريض أمام الشارقة 5-2، وحسم التعادل السلبي مواجهة الفريقين في الجولة السادسة ضمن الدور الأول.

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مباريات السبت
اتحاد كلباء - دبا 17:45
عجمان - خورفكان 17:45
الظفرة - البطائح 17:45
العين - الوحدة 17:45

مباريات الأحد
بني ياس - النصر 17:45
شباب الأهلي - الجزيرة 17:45
الشارقة - الوصل 17:45

دوري تحت 21
العين
الوحدة
شباب الأهلي
الجزيرة
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