انطلاق مهرجان الظفرة البحري



الظفرة (وام)



انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الظفرة البحري، في دورته الرابعة عشرة، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتستمر فعاليات المهرجان إلى 19 مارس الجاري، على شاطئ مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة، ويتضمن 43 مسابقة بحرية وتراثية وحديثة، خصص لها 336 جائزة.

ويقدم المهرجان للمشاركين والزوار برنامجاً زاخراً بالفعاليات والمسابقات التي تمتد على مدى 10 أيام، إذ تشمل هذه الدورة على سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وبطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية، وسباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق التفريس التراثي، وسباق المغيرة للتجديف التراثي، وسباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة، وسباق التجديف الواقف.

كما يتضمن سباقات ركوب الأمواج بالطائرات الورقية «الكايت سيرف»، وبطولة الوينغ فوي، وبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الشعبية والرياضية مثل (سباقات «الكيرم»، و«الدومينو»، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، وكرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية).

ويقدم المهرجان من خلال السوق الشعبي عدداً من الأركان المميزة بما في ذلك «المكشات»، وبيت النوخذة، وقرية الطفل، والمسرح، والمسابقات اليومية، إضافة إلى عروض الأزياء الشعبية ومسابقات الطبخ والحرف اليدوية التقليدية، وغيرها من الفعاليات الشائقة والجاذبة لمختلف الفئات العمرية، وعشرات المحال المتنوعة التي تجمع التراث الإماراتي البحري والصحراوي، وتعرض منتجات تراثية عدة، حيث يفتح السوق أبوابه أمام الزوّار يومياً من الساعة الرابعة وحتى الساعة العاشرة مساءً.