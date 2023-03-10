«محاربي الإمارات» تنظم 3 نسخ جديدة



أبوظبي (وام)



أعلنت شركة «بالمز» الرياضية، المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» عن إقامة 3 نسخ جديدة من المنافسات، تنطلق الجمعة المقبل.

وتشهد البطولة إقامة «النسخة الأفريقية الـ 38»، و«الدولية الـ 39»، و«العربية الـ 40»، وتقام النزالات في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس.

ويتصدر المشهد في النسخة العربية التي تقام في اليوم الختامي «الأحد»، النزال القوي بين الأردني علي القيسي الذي يدافع عن لقب وزن الخفيف، والمصري أحمد فارس الذي خسر أمامه في «النسخة 29»، كما يلتقي في النزال الرئيسي الثاني الكويتي عبد الله البوشهري مع المغربي بدر الدين دياني في وزن المتوسط.

وتنطلق المنافسات الساعة السادسة مساء الجمعة، بالنسخة الأفريقية، والتي تشهد 11 نزالاً قوياً بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة.

وتشهد المنافسات نزالين رئيسيين، يجمع الأول بين المغربي عماد بو عمري، والزيمبابوي سيلفستر شيبفمبو، فيما يلتقي بالنزال الثاني كيفن عم من جزر القمر، مع المصري عبد الوهاب سعيد.

وفي النزال الرئيسي بالنسخة الدولية التي تقام يوم السبت، ينافس بوكدوس أولجاباي «من كازاخستان» على وزن الديك، والنمساوي محمد ماتشييف على وزن الريشة.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، اكتمال الترتيبات كافة لانطلاق النسخ الثلاث من البطولة الأسرع نمواً في العالم والأكثر شعبية في المنطقة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والشركاء الاستراتيجيين.

ووعد درويش جمهور ومحبي البطولة باستمرار تقديم نزالات قوية في صالة «الاتحاد آرينا»، خاصة أن الحدث يجمع نخبة من أبطال اللعبة في أفريقيا والدول العربية والعالم.