مليحة يكرم أبطال «أنا رياضي أنا أقرا»

الشارقة (الاتحاد)



تحت شعار «أنا رياضي.. أنا أقرأ»، أسدل مليحة الستار على فعاليات المهرجان القرائي، بتكريم المتميزين والأندية التي حققت المراكز الأولى في مسابقة فرسان الثقافة، والتي نظمها النادي في إطار فعالياته للمهرجان القرائي، حيث فاز البطائح بجائزة أفضل نادٍ مشارك في «تحدي القراءة» لأندية المنطقة الوسطى، وبجائزة المركز الأول في المسابقة نفسها، في ختام المهرجان الذي شهد تكريم الدكتور راشد أحمد المزروعي بجائزة الشخصية الثقافية للمهرجان.

وشهدت مسابقة «فرسان الثقافة» التي نظمها مليحة بمقره، تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، منافسة قوية بين لاعبي الأندية، حيث تم طرح العديد من الأسئلة التي تناولت جوانب رياضية لها علاقة برياضة الشارقة والدولة، وصولاً إلى عدد من الأسئلة التي شملت الثقافة الرياضية.

حضر الختام، محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، والشيخ محمد بن معضد بن هويدن، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسلطان علي سيف الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، والدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وعبدالله سالم سعيد الكتبي، نائب رئيس مجلس النادي، وحمد تميم الكتبي، عضو مجلس إدارة النادي، وعبد الله سلطان بن سلومة الكتبي، مدير بلدية البطائح.



واستهدفت المسابقة اللجان الثقافية والمجتمعية في الأندية كافة، من منطلق تلاقي دور نادي مليحة مع مجلس الشارقة الرياضي، في تنفيذ برنامج نوعي، في مجال إثراء الثقافة، من خلال دعوة الأندية لترشيح منتسبيها للتباري، والتنافس في المعلومات المتنوعة التي تم اختيارها لتشكل إضافة للمشاركين، وعززت من فعاليات المهرجان القرائي الذي تنظمه إدارة النادي حالياً مع بداية شهر القراءة ألا وهو مارس.

وأحرز دبا الحصن المركز الأول في مسابقة «فرسان الثقافة»، وجاء ثانياً نادي المدام، وفي المركز الثالث نادي الذيد.

وتم تكريم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة، حيث أسفرت نتائج الفئة العمرية من 7 إلى 12 سنة، عن فوز يحيى زكريا صبري لاعب البطائح بالمركز الأول، وسيلينا رأفت لاعبة البطائح ثانياً، وغليمة راشد سيف الكتبي من البطائح ثالثاً.

وفي مسابقة الفئة الثانية من 12 إلى 17 سنة، فاز يوسف محمد أحمد لاعب مليحة بالمركز الأول، وأمل عبدالعزيز العبدولي لاعبة البطائح بالمركز الثاني، وعلي عبدالعزيز العبدولي لاعب البطائح بالمركز الثالث، وفازت مدية سالم سيف الجاري لاعبة الذيد بجائزة أصغر مشاركة في المسابقة، كما تم تكريم أفضل مشرف مشارك في المسابقة عبدالرحمن ناجح من البطائح لمشاركة لاعبي النادي بعدد كبير في المسابقة القرائية.