نيمار في الدوحة لإجراء الجراحة

الدوحة (أ ف ب)

وصل نجم منتخب البرازيل لكرة القدم وباريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار إلى الدوحة الجمعة، من أجل إجراء عملية جراحية في كاحله المصاب.

ويواجه اللاعب البالغ 31 عاماً خطر الغياب عن الملاعب أربعة أشهر، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة ليل في 19 فبراير في الدوري الفرنسي.

وكان سان جيرمان جعل من نيمار عام 2017 أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو)، قال إن البرازيلي الموهوب سيخضع للجراحة في مستشفى سبيتار. سيخضع لها بإشراف المتخصّص البريطاني جيمس كالدر والبروفسور بيتر دهوج جراح الكاحل الخبير في مستشفى سبيتار.

وسبق للاعب البرازيلي أن زار سبيتار في يناير 2019، حيث خضع لسلسلة فحوص وتقييمات طبية في المستشفى القطري، كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرّض لها في فبراير 2018، وفق بيان المستشفى.

وكان نادي العاصمة أشار إلى أن نيمار: "عانى من نوبات عدّة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة، وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط، من أجل تجنّب خطر تكرار المعاناة"، محدّداً فترة الغياب عن الملاعب بين "3 و4 أشهر".

خاض لاعب برشلونة الإسباني السابق 49% من مباريات سان جيرمان في الدوري منذ وصوله.

وكتب نيمار "سأعود أقوى" في رسالة قصيرة على حسابه في "تويتر"، مرفقاً إياها بتعبير رمزي ليدين مفتوحتين طلباً للدعاء بالشفاء.

أصيب في الكاحل الأيمن عينه في المباراة الأولى لمنتخب البرازيل في مونديال قطر نهاية العام المنصرم ضد صربيا، قبل أن يعود إلى اللعب في ثمن النهائي.