«الإمبراطور» و«الملك».. 11 موسماً من «الذكريات الملتهبة»!



سلطان آل علي (دبي)

يدخل الوصل والشارقة المواجهة المنتظرة في زعبيل، ضمن «الجولة 19»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وفي ذاكرتهما تاريخ من التنافس الذي دام سنوات طويلة بين «الملك» و«الإمبراطور» على مر تاريخ كرة الإمارات، وما يحدث حالياً هو امتداد وتجديد لأيام لا تُنسى.

وتعد المنافسة بين الوصل والشارقة، هي الأطول على الإطلاق بين فريقين، من حيث عدد المواسم عبر تاريخ الدوري، وحضر التنافس بينهما في 10 مواسم مختلفة، وهذا الموسم الـ 11 حتى الآن.

والبداية في موسم 1981-1982، عندما حقق الوصل الدرع الأول في تاريخه على حساب الشارقة، في الجولة الأخيرة من الدوري آنذاك بنتيجة 1-0.

وكان الفريقان متساويين في عدد النقاط، حتى موقعة الحسم التي ذهبت إلى «الإمبراطور».

وفي موسم 1982-1983، استمرت المنافسة بين «القطبين»، وحقق الوصل اللقب للمرة الثانية على التوالي، والشارقة وصيفاً بفارق 3 نقاط.

وشهد 1985-1986 حصول الوصل على المركز الثاني، وجاء الشارقة ثالثاً في الترتيب العام، خلف النصر بفارق نقطتين، و4 نقاط على التوالي.

وفي موسم 1986-1987، حقق الشارقة اللقب بفارق 3 نقاط عن الوصل، وتمكّن «الملك» من الفوز ذهاباً وإياباً على «الإمبراطور» في حالة لا تتكرر كثيراً.

وشهد 1987-1988، اكتساح الوصل للدوري، بفارق 10 نقاط عن الشارقة «الوصيف»، وجمع «الإمبراطور» 52 نقطة، وحقق انتصاراً تاريخياً بنتيجة 7-1 على الشارقة في الدور الثاني.

وفي موسم 1988-1989 عاد الشارقة إلى التتويج بالدرع، وهذه المرة بفارق «نقطة» عن الوصل.

وغاب الفريقان عن التتويج موسم 1989-1990، إلّا أنهما حضرا في المنافسة الثلاثية التي تفوق فيها الشباب بـ 42 نقطة، ثم الوصل «40 نقطة»، والشارقة «39 نقطة».

وفي موسم 1991-1992، تمكّن «الإمبراطور» من الظفر باللقب بفارق نقطة عن «الملك».

واحتل الوصل والشارقة المركزين الثاني والثالث في موسم 1992- 1993 خلف العين، بعد المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

وبدأت حدة التنافسية في التراجع، مع دخول وعودة الأندية الأخرى إلى الصراع على اللقب، حتى موسم 1995-1996، والذي انتزع الشارقة لقبه بفارق 4 نقاط عن الوصل «الوصيف»، ليكون آخر المواسم التي شهدت التنافس بين القطبين الكبيرين.

والجدير بالذكر، أن من أصل 10 مواسم سابقة حضر فيها التنافس، هناك 7 مواسم متتالية، ما يعكس قوة الجيلين في ذلك الوقت.

وفي كل المواسم التنافسية العشرة، لم يتمكن أحد الفريقين من الفوز ذهاباً وإياباً على الآخر إلا مرة واحدة للشارقة في موسم 1986-1987 وهذا يدل على «الندية الحاضرة».



سباق الوصل والشارقة:

موسم 1981-1982: الوصل «الأول» الشارقة «الثالث»

موسم 1982-1983: الوصل «الأول» الشارقة «الثاني»

موسم 1985-1986: الوصل «الثاني» الشارقة «الثالث»

موسم 1986-1987: الشارقة «الأول» الوصل «الثاني»

موسم 1987-1988: الوصل «الأول» الشارقة «الثاني»

موسم 1988-1989: الشارقة «الأول» الوصل «الثاني»

موسم 1989-1990: الوصل «الثاني» الشارقة «الثالث»

موسم 1991-1992: الوصل «الأول» الشارقة «الثاني»

موسم 1992-1993: الوصل «الثاني» الشارقة «الثالث»

موسم 1995-1996: الشارقة «الأول» الوصل «الثاني»