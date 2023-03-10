«شراع» الأولمبياد الخاص يرفرف في شواطئ جميرا

دبي (الاتحاد)

شهدت شواطئ جميرا حدثاً فريداً من نوعه نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة منتخب الأولمبياد الخاص في سباق قوارب الشراع الحديث، وذلك للمرة الأولى ضمن فعاليات الموسم.

ودرج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفي إطار خططه الرامية لإشراك كافة فئات المجتمع، على تنظيم فعاليات رياضية بحرية لأصحاب الهمم في المواسم الماضية ضمن سلسلة مهرجانات (بحر دبي) المجتمعية التي استقطبت فئات عديدة من أصحاب الهمم، تنافسوا في عدد من الرياضات من بينها قوارب التجديف المحلية 30 قدماً وقوارب التجديف كاياك وواقف ضمن الأحداث التي جرت في قناة دبي المائية والبحيرة الكريستالية في الحي الأول بمدينة محمد بن راشد.

ونظم النادي الفعالية الجديدة بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) على هامش فعاليات الجولة الثالثة من منافسات (بطل الإمارات) للشراع الحديث، بمشاركة نجوم ولاعبي المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص في إطار المعسكر التدريبي القصير في دبي استعداداً للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2023 التي ستقام في برلين خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو المقبل.

وأمضى أعضاء منتخبنا الوطني للأولمبياد الخاص للشراع الحديث معسكراً ناجحاً في دبي ضمن خطط مؤسسة الأولمبياد الخاص لرفع جاهزية لاعبي الأولمبياد الخاص إلى أعلى الدرجات استعداداً للمشاركة وتحقيق الإنجازات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (برلين 2023) التي تقام من 17 إلى 25 يونيو القادم، حيث تشارك الإمارات بوفد كبير يضم 75 لاعباً من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، و32 شريكاً موحداً، وذلك في 20 رياضة مختلفة، من بينها رياضة الشراع الحديث.

واختتم منتخب الأولمبياد الخاص للشراع الحديث معسكره بالمشاركة في السباق الخاص الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن الجولة الثالثة من حدث (بطل الإمارات) للشراع الحديث، حيث تنافس نجوم منتخبنا مع منتسبي نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) على متن 5 قوارب في سباقي المستوى الثاني والمستوى الثالث.

وأشاد المدرب عمر المسكيني المدير الفني للمنتخب الوطني للأولمبياد الخاص في رياضة الشراع الحديث بمستوى التنظيم والمردود الإيجابي من المشاركة، حيث شارك كلاً من المتسابقين راشد عبدالرحمن القبيسي مع الشريك الموحد الجازي سيف المحيربي في قارب (المستوى الثاني)، وعمر محمود الحمادي ومحمد صالح الزبيدي مع الشريك الموحد سلامة عدنان المنصوري قارب (المستوى الثالث).