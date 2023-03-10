منتخبات الجولف تكسب برونزية الخليج



دبي (الاتحاد)

حاز منتخبا الرجال والشباب للجولف، الميدالية البرونزية في بطولة مجلس التعاون الخليجي للفردي والفرق التي أسدل الستار عن نسختها الـ 25 للرجال، والـ 14 للناشئين تحت 18 عاماً، واستضافتها العاصمة البحرينية المنامة.

وجاءت أفضل النتائج الإماراتية في منافسات فردي الرجال، بعد أن نجح أحمد سكيك في انتزاع الفضية بـ 10 ضربات فوق المعدل «وصيف الخليج»، بفارق ثماني ضربات فوق المعدل عن القطري سالم الكعبي صاحب المركز الأول، ومتقدماً عن البحريني أحمد الزاهد صاحب المركز الثالث، 11 ضربة.

وحصد منتخب الرجال المكون من اللاعبين أحمد سكيك وحسن المشرخ وخليفة المسعود وسيف ثابت مع نهاية الجولات الأربع 65 ضربة فوق المعدل، كانت كافية لحصولهم على المركز الثالث في منافسات الفرق والميدالية البرونزية، بفارق ثماني ضربات، 57 ضربة فوق المعدل، عن المنتخب البحريني صاحب الفضية، فيما هيمن لاعبو منتخب قطر على صدارة الترتيب والميدالية الذهبية برصيد 52 ضربة فوق المعدل.

بدوره، تمكن منتخب الشباب المكون من اللاعبين راشد الجسمي ومحمد سكيك وراشد النقبي، على مدار الأيام الثلاثة لمنافسة تحت 18 عاماً، من تحقيق الميدالية البرونزية بإجمالي 55 ضربة فوق المعدل، بفارق ست ضربات عن المنتخب العُماني الوصيف، وسبع ضربات عن المنتخب البحريني صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية.

وجاءت أفضل النتائج في منافسات فردي الشباب، عبر كل من راشد الجسمي وراشد النقبي اللذين أنهيا البطولة في المركزين الخامس والسادس برصيدي 28 و30 ضربة فوق المعدل على التوالي، ومحمد سكيك في المركز العاشر.

وهنأ معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، بعثة المنتخب على الإنجازات التي تحققت في بطولة البحرين، وشكر اللاعبين والجهازين الإداري والفني على ما بذلوه في «خليجي» البحرين، وتكلل بصعود منتخبا الرجال والشباب إلى منصات التتويج.