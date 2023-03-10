8 أندية تحتفل بالشكل الجديد لـ «سوبر الطائرة»



معتصم عبدالله (دبي)



تحتفل «كأس سوبر الطائرة» للموسم الحالي 2022- 2023، والتي تعد ثالث مسابقات فئة الرجال، بعد كأس نائب رئيس الدولة والدوري، بالشكل الجديد لتنظيم المسابقة، بمشاركة 8 أندية، بنظام خروج المغلوب في الدور التمهيدي، بدلاً عن نظامها السابق، بإقامة مواجهة تجمع بطل الدوري بحامل لقب كأس رئيس الدولة في الموسم السابق.

ويقضي النظام الجديد لـ «السوبر» بخوض الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن في دوري الرجال لموسم 2022- 2023، مباريات بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، حيث يواجه الأول صاحب المركز الثامن، والثاني أمام السابع، والثالث أمام السادس، والرابع في مواجهة الخامس.

وتشهد انطلاقة «السوبر» إقامة أربع مباريات يوم السبت، حيث يلتقي بني ياس «حامل لقب» درع الدوري، حتا على صالة نادي الوصل، ويواجه الجزيرة وصيف ترتيب الدوري، النصر بصالة نادي العين، ويلتقي على صالة النصر، شباب الأهلي ثالث الدوري أمام عجمان، وتحتضن صالة نادي المدام المواجهة الرابعة في الدور ذاته بين العين والوصل.

وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة في الدور التمهيدي إلى المرحلة الثانية، والتي تقام من دورتين مجمعتين، لتحديد الترتيب النهائي من الأول إلى الرابع، ومن المقرر إقامة مباريات الدورة المجمعة الأولى من 17 إلى 19 مارس، تعقبها الدورة المجمعة الثانية أيام 24 و25 و26 مارس.

واعتمد اتحاد الكرة الطائرة قبل انطلاق الموسم الحالي، النظام الجديد لبطولة «السوبر»، والتي تتضمن إقامة 16 مباراة، وذلك ضمن جهود مجلس الإدارة في زيادة عدد المباريات التنافسية في الموسم الجديد على صعيد كل الفئات «الرجال، الشباب، الناشئين»، «الأشبال أ وب» بنسبة 50%.

ويسهم الشكل الجديد للسوبر في زيادة نسبة المباريات في فئة «الرجال» إلى 24% مقارنة بالموسم الماضي، وتشمل مسابقات كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، السوبر، وكأس رئيس الدولة، حيث يصل مجموع إجمالي المباريات في الموسم الجديد في فئة «الرجال» إلى 128 مباراة، مقارنة بـ 97 مباراة في الموسم الماضي 2021- 2022.

وشهدت انطلاقة الموسم الحالي 2022- 2023 لمنافسات فئة الرجال للكرة الطائرة، تتويج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1، فيما تُوج بني ياس بطلاً لـ «دوري الرجال» على حساب شباب الأهلي، بعد الفوز 3-2 في مباراتي ذهاب وإياب النهائي، في انتظار ختام منافسات الموسم بإقامة البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» المقررة من 12 وحتى 19 أبريل المقبل.

النظام الجديد للسوبر



8 أندية في الدور التمهيدي «خروج المغلوب»

4 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية

2 دورتان مجمعتان للفرق الأربعة المتأهلة التمهيدي

روزنامة السوبر



11 مارس: الدور التمهيدي «8 مباريات»

17 و18 و19 مارس: الدورة المجمعة الأولى «4 أندية»

24 و25 و26 مارس: الدورة المجمعة الثانية «4 أندية»