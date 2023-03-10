«أبوظبي» و«الذئاب».. الفرصة الأخيرة في كأس رئيس الدولة للبولو



رضا سليم (دبي)



تقام يوم السبت مباراتان في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو المقامة حاليا بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، حيث يلتقي أبوظبي مع ذئاب الحبتور، فيما تجمع المباراة الثانية الإمارات وغنتوت، وتحدد الجولة الثانية ملامح الدور النهائي الذي سيحسم في الجولة الثالثة والأخيرة الأربعاء المقبل، حيث يلتقي غنتوت مع أبوظبي والإمارات مع ذئاب الحبتور.

كانت الجولة الأولى قد شهدت فوز غنتوت على ذئاب الحبتور بنتيجة 12-9، فيما فاز الإمارات على أبوظبي بنتيجة 6-3.

وتمثل مواجهة أبوظبي وذئاب الحبتور الفرصة الأخيرة للتمسك بأمل التأهل للمباراة النهائية وتأجيل الحسم للجولة الأخيرة، خاصة أن الأول والثاني في ترتيب الدور الأول سيلعب على الكأس الغالية، والثالث والرابعة على مراكز الترضية، ويعتمد أبوظبي على فارس اليبهوني وفيلكس كارلوس (6) هانديكاب وسيزار كريسبو (6) هانديكاب وتيودورو لاكاو (6) هانديكاب فيما يخوض الذئاب المباراة بتشكيلة تضم حبتور الحبتور (1) هانديكاب ومعه تبا (4) هانديكاب وكارلوس ماريا (6) هانديكاب وخوان جوريتشي (7) هانديكاب.

وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات أمام غنتوت ومعها لوكين مونتيفيردي (6) هانديكاب وأنطونيو هيجي (5) هانديكاب وتومي بيريسفورد (7) هانديكاب، فيما يقود غنتوت ناصر الشامسي (1) هانديكاب ومعه سيجوندو امادوري (4) هانديكاب وبابلو لورينتو (6) هانديكاب وماركوس أرايا (7) هانديكاب.

ويدير مباريات البطولة الطاقم الدولي المكون من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسانتياجو.