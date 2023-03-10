السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبوظبي» و«الذئاب».. الفرصة الأخيرة في كأس رئيس الدولة للبولو

«أبوظبي» و«الذئاب».. الفرصة الأخيرة في كأس رئيس الدولة للبولو
10 مارس 2023 16:30


رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
مساعٍ إماراتية لرفع العقوبات عن السودان نهائياً


تقام يوم السبت مباراتان في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو المقامة حاليا بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، حيث يلتقي أبوظبي مع ذئاب الحبتور، فيما تجمع المباراة الثانية الإمارات وغنتوت، وتحدد الجولة الثانية ملامح الدور النهائي الذي سيحسم في الجولة الثالثة والأخيرة الأربعاء المقبل، حيث يلتقي غنتوت مع أبوظبي والإمارات مع ذئاب الحبتور.
كانت الجولة الأولى قد شهدت فوز غنتوت على ذئاب الحبتور بنتيجة 12-9، فيما فاز الإمارات على أبوظبي بنتيجة 6-3.
وتمثل مواجهة أبوظبي وذئاب الحبتور الفرصة الأخيرة للتمسك بأمل التأهل للمباراة النهائية وتأجيل الحسم للجولة الأخيرة، خاصة أن الأول والثاني في ترتيب الدور الأول سيلعب على الكأس الغالية، والثالث والرابعة على مراكز الترضية، ويعتمد أبوظبي على فارس اليبهوني وفيلكس كارلوس (6) هانديكاب وسيزار كريسبو (6) هانديكاب وتيودورو لاكاو (6) هانديكاب فيما يخوض الذئاب المباراة بتشكيلة تضم حبتور الحبتور (1) هانديكاب ومعه تبا (4) هانديكاب وكارلوس ماريا (6) هانديكاب وخوان جوريتشي (7) هانديكاب.
وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات أمام غنتوت ومعها لوكين مونتيفيردي (6) هانديكاب وأنطونيو هيجي (5) هانديكاب وتومي بيريسفورد (7) هانديكاب، فيما يقود غنتوت ناصر الشامسي (1) هانديكاب ومعه سيجوندو امادوري (4) هانديكاب وبابلو لورينتو (6) هانديكاب وماركوس أرايا (7) هانديكاب.
ويدير مباريات البطولة الطاقم الدولي المكون من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسانتياجو.

الإمارات
كأس رئيس الدولة للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©