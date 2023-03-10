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الرياضي

الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور

الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
10 مارس 2023 15:24

جيلسنكيرشن (د ب أ)

طالبت الشرطة المحلية جماهير شالكه وبروسيا دورتموند بالتحلي بالهدوء خلال مواجهة ديربي الرور، التي تجمع بين الفريقين غداً السبت في الدوري الألماني لكرة القدم. 

وهناك مخاوف من حدوث أعمال شغب على هامش المباراة، وجرى تطبيق معايير احترازية تتضمن منع دخول العبوات والزجاجات لملعب شالكه في جيلسنكيرشن، في الوقت الذي أكد فيه شالكه أنه لن يتم تقديم المشروبات الكحولية خلال المباراة. 

وذكرت الشرطة في خطاب مفتوح اليوم الجمعة: "هدفنا الرئيسي هو طمأنة مشجعي كرة القدم المسالمين والمسافرين الآخرين للوصول والمغادرة بأمان". وأضاف الخطاب: "ساعدونا في جعل مباراة الديربي فعالية رياضية وعادلة، ورغم كل التنافس والمشاعر، احترموا بعضكم بعضاً".
ووجه الخطاب رسالة إلى مثيري الشغب بأن "الشرطة الفيدرالية ستتدخل باستمرار ضد الأشخاص الذين جاءوا للتصرف بعدوانية وارتكاب جرائم عنيفة". 

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وقد تصبح مواجهة الديربي حاسمة للفريقين، سواء لشالكه في صراعه من أجل النجاة من شبح الهبوط، أو لدورتموند الوصيف، والذي يعتبر المنافس الأبرز لبايرن ميونخ على لقب البوندسليجا. 

وكان أربعة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة خلال هجوم على مشجعي شالكه الشهر الماضي، يشتبه أنه يقف وراءه مشجعون لدورتموند وأفراد من مجموعات الألتراس، مما دفع الشرطة للقيام بعدة مداهمات في منطقة الحادث.
وقال متحدث باسم الشرطة أمس الخميس إنه جرى أمس تعرض 25 منشأة أغلبها في ايسين ودورتموند، وكذلك في جيلسنكيرشن معقل شالكه، لمداهمات. 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية بولاية شمال الراين فيستفاليا أن العملية مرتبطة بـ "أعمال عنف في سياق الأحداث الرياضية في جيلسنكيرشن". وتخشى الشرطة من أن الهجوم الذي وقع يوم 19 فبراير الماضي قد يكون له رد فعل خلال مواجهة الديربي غداً. 

وتبرأ شالكه من أي شخص يفكر في ارتكاب سلوك عنيف، فيما يأمل توماس ريس، مدرب الفريق في أن تشهد المباراة كرة قدم جيدة يتذكرها الجميع.

شالكه
بروسيا دورتموند
الدوري الألماني
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