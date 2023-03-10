«خزام» يدافع عن بطولة جبل علي للسرعة



عصام السيد (دبي)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، ينظم «المضمار الأصفر»، يوم السبت، حفل سباقه الحادي عشر والختامي الذي يتألف من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، متضمنة بطولتي «جبل علي للسرعة»، و«جبل علي كلاسيك»، وتبلغ جوائز الحفل مليوناً و222 ألف درهم.

ويتصدر «خزام» الذي يدافع عن اللقب، المنافسين في الشوط الخامس والرئيس، على لقب سباق جبل علي للسرعة لمسافة 1000 متر، وتبلغ جائزة الشوط 500 ألف درهم برعاية «أ.ر.م». القابضة، وينافس على اللقب «الطارق» بطل نسخة 2021.

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1400 متر على لقب بطولة جبل علي كلاسيك «شروط»، البالغة جائزتها 250 ألف درهم، برعاية الإمارات، نخبة من الخيول، يبرز منها «أندرياس فيساليوس»، و«روديني»، و«إمبيريال امباير»، إلى جانب «سيكرت امبشن».

وتواجه «ماي فيرس» في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب النايفات ستيكس البالغة جائزته 200 ألف درهم برعاية شادويل، تحدي المهرات في سن الثلاث سنوات «شروط»، بمشاركة 11 مهرة، أبرزها «عواصف»، و«أساور»، وهناك «نفس»، و«جويل جيني لامب».

ويجتذب الشوط السابع والأخير «هانديكاب» لمسافة 1950 متراً، على لقب كأس تتارسالز البالغة جائزته 68 ألف درهم، 15 خيلاً أبرزها «رعد»، و«يورمان»، و«ابن زيدون».

وخصص الشوط الأول للخيول المبتدئة في سن الثلاث سنوات لمسافة 1600 متر، على لقب كأس الميل البالغة جائزته 60 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، ويبرز فيه «جسار»، ورفيقه في الإسطبل «كيتن»، إلى جانب «المتوكل»، وهناك صاحب الأرض «مرغم».

وسيكون «بريفنت» المتخصص في المضمار الأصفر، الأبرز في الشوط الثاني «هانديكاب» لمسافة 1600 متر، على لقب كأس الشعفار للاستثمار البالغة جائزته 84 ألف درهم، ويسعى لإضافة فوز جديد، وينافسه «جاستيس بروتيكول» و«سيرتيس»، ورفيقه في الإسطبل «إبرا أتاك».

وسيكون الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب كأس بن دسمال البالغة جائزته 60 ألف درهم، مسرحاً لتنافس صاحب الأرض «كالبرق»، أمام كل من «حب الوطن»، و«الحجاج».



