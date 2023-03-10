بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي



عصام السيد (أبوظبي)



حقق الفارس البرازيلي برناردو بينيرو ثلاثية «هاتريك»، والمالك خالد خليفة النابودة، والمدرب الجنوب أفريقي أرنست أورتيل، والفارس الأيرلندي تاج أوشي «ثنائية»، خلال الحفل الثالث عشر لمضمار نادي أبوظبي للفروسية الذي أقيم يوم الخميس، وتألف من 6 أشواط، خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ماعدا الشوط السادس الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت جوائزه 470 ألف درهم.

ولمع بريق الفرس «بنت الإمارات» لسيف أحمد حارب العتيبة، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو «ثنائية» بفوز لافت في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، حين حلقت بلقب الجولة الثالثة عشرة لكأس الوثبة المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، والذي يقام ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجلت البطلة 1:33:46 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين في الشوط الخامس والسادس، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق.

وخطفت المهرة «معالي الشحانية» لإسطبلات ليوا، بإشراف محمد دقاش، وقيادة برناردو بينيرو، جائزة الشوط الأول لمسافة 2200 متر لسباق الخيول العربية الأصيلة «مبتدئة»، على لقب البطين، وسجلت البطلة 2:29:85 دقيقة.

ورسم «ايه اف رامي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، البسمة في محيا محبيه، حين خطف جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب سباق «الخليج»، ومسجلاً 1:32:61 دقيقة.

وأهدى «ايه اف راسم» الثنائية لخالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، حين خطف بقيادة مارسلينو رودريجوز، جائزة الشوط الرابع المخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر، على لقب آل نهيان، ومسجلاً 1:45:82 دقيقة.

ولم يتأخر الفارس البرازيلي برناردو بينيرو، في خطف نجومية الحفل بتسجيله الفوز الثالث عبر الفرس «زعفرانة» لناصر عسكر وإشراف مصبح المهيري، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة، على لقب الكرامة، ومسجلاً 1:45:15 دقيقة.

ومنح «نبراس باشون» لسعيد حميد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد، «الثنائية» للفارس تاج أوشي في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب السلام، مسجلاً 1:22:84 دقيقة.