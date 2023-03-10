«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد عشاق السيارات لعطلة أسبوع حافلة بالإثارة في حلبة مرسى ياس، حيث تقام منافسات وفعاليات سلسلة سباقات ياس، والتي تشهد جولتها الختامية لموسم 2023 سباقات نخبة من أمتع بطولات السيارات المحلية والإقليمية، ومن ضمنها جلف برو كار، وكأس الخليج راديكال، بالإضافة إلى بطولة تايم أتاك الإمارات.

وتصطف 30 سيارة على خط انطلاق المرحلة السادسة من بطولة جلف بروكار خلال عطلة الأسبوع، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة عالية الندية تجمع أحمد الماجد وجايمس جيدي اللذين يتنافسان على الصدارة.

وتتصاعد وتيرة الحماس بانتظار انطلاقة المرحلة السادسة وما قبل الأخيرة من كأس الخليج راديكال، حيث يتوجه جاكوبو مازا إلى حلبة مرسى ياس متصدراً ترتيب البطولة، بعد الفوز في المرحة الخامسة، فيما يواصل صاحب المركز الثاني أليكس بوكانتسوف مطاردته عن قرب.

ويمكن لعشاق رياضة السيارات أيضاً التعرف على ما يجري خلف كواليس رياضة السيارات، خلال جولة منطقة الصيانة التي تتيح لهم التجول في مرائب الصيانة للبطولات، والاطلاع على إجراءات تحضير السيارات وصيانتها واستعدادات السائقين لانطلاقة السباق.