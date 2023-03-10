السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»

«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»
10 مارس 2023 15:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
مساعٍ إماراتية لرفع العقوبات عن السودان نهائياً


يستعد عشاق السيارات لعطلة أسبوع حافلة بالإثارة في حلبة مرسى ياس، حيث تقام منافسات وفعاليات سلسلة سباقات ياس، والتي تشهد جولتها الختامية لموسم 2023 سباقات نخبة من أمتع بطولات السيارات المحلية والإقليمية، ومن ضمنها جلف برو كار، وكأس الخليج راديكال، بالإضافة إلى بطولة تايم أتاك الإمارات.
وتصطف 30 سيارة على خط انطلاق المرحلة السادسة من بطولة جلف بروكار خلال عطلة الأسبوع، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة عالية الندية تجمع أحمد الماجد وجايمس جيدي اللذين يتنافسان على الصدارة.
وتتصاعد وتيرة الحماس بانتظار انطلاقة المرحلة السادسة وما قبل الأخيرة من كأس الخليج راديكال، حيث يتوجه جاكوبو مازا إلى حلبة مرسى ياس متصدراً ترتيب البطولة، بعد الفوز في المرحة الخامسة، فيما يواصل صاحب المركز الثاني أليكس بوكانتسوف مطاردته عن قرب.
ويمكن لعشاق رياضة السيارات أيضاً التعرف على ما يجري خلف كواليس رياضة السيارات، خلال جولة منطقة الصيانة التي تتيح لهم التجول في مرائب الصيانة للبطولات، والاطلاع على إجراءات تحضير السيارات وصيانتها واستعدادات السائقين لانطلاقة السباق.

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©