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الكاحل يبعد دورانت 3 أسابيع

الكاحل يبعد دورانت 3 أسابيع
10 مارس 2023 15:45

لوس أنجلوس (أ ف ب) 
يواجه كيفن دورانت النجم الجديد لفينيكس صنز الغياب عن الملاعب لفترة 3 أسابيع على الأقل، بعد تعرّضه لإصابة بالتواء في كاحله كما أعلن ناديه الذي يلعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسقط دورانت "34 عاماً" أرضاً بعنف لدى فترة الإحماء الأربعاء قبل مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر في مباراة كان من المفترض أن تكون الرسمية الأولى "البيتية" له منذ انتقاله الى فينيكس قادما من بروكلين نتس الشهر الماضي، لكن تبين انه مصاب بالتواء في الكاحل ولم يشارك فيها.
وقال بيان صادر عن فينيكس "تبين من الفحوصات الإضافية التي خضع لها كيفن بأنه يعاني من التواء في الكاحل، سيتم تقييم الإصابة بعد ثلاثة أسابيع".
وكان دورانت تألق في ثلاث مباريات خاضها مع فينيكس خارج ملعبه وسجل معدلاً مقداره 26.7 نقطة و7.3 متابعات في المباراة الواحدة.
بيد أن موسمه تميز بالإصابات المتكرّرة، حيث غاب نحو 8 أسابيع بعد معاناته من إصابة في الركبة مطلع يناير في صفوف بروكلين.

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