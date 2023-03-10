السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا

البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
10 مارس 2023 15:07

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
مساعٍ إماراتية لرفع العقوبات عن السودان نهائياً


أصبح حسين خالد البلوشي «17 عاماً» لاعب شباب الأهلي لكرة السلة «الأصغر» في دوري السوبر لغرب آسيا «منطقة الخليج»، وحرص المدرب البوسني زوران على الدفع به في مباراة «الفرسان» أمام البشائر العُماني ضمن المجموعة الأولى التي يتصدرها شباب الأهلي بعد «5 جولات» بالتساوي مع الهلال السعودي ولكل منهما 9 نقاط.
ويعتبر البلوشي واحداً من المواهب الإماراتية الذين يشقون طريقهم في عالم اللعبة، وسجل «الشاب الصغير» في «سوبر آسيا» نقطتين فقط في سلة البشائر.
ورغم أن نتيجة مباراة «الفرسان» مع البشائر كانت محسومة، إلا أن المباراة والدقائق القليلة التي شارك فيها «الفني الصغير» تعني الكثير، حيث يرى البلوشي أنها البداية، وقال: حاولت أن أحصل على ثقتي، وأشعر بالفخر بنفسي.
وفي المباراة التي شارك فيها البلوشي، سجيل نقطتين في 5 دقائق لعب، والتجربة شعور لا يُنسى له، وانتهت لمصلحة شباب الأهلي 92-61.
لم يكتف البلوشي بمجرد اللعب، بل إثبات قدرته على مواجهة اللاعبين الأكبر سناً، حيث قدم جهوداً جباراً. في محاولته لإيقاف آرون كلايد باركس لاعب البشائر.
ويعود تاريخ البلوشي مع السلة إلى أيام المدرسة، حيث تم اكتشافه من أحد مراقبي شباب الأهلي، وبفضل دروس الخبراء والمحترفين مثل قيس عمر وسعيد ومحمد مبارك ومينيراث وبراندون تريش وميلان ميلوسيفيتش، فإن البلوشي يستطيع الوصول إلى هدفه، بأن يكون واحداً من أصحاب الكفاءات العالية بملاعبنا في المستقبل.

الإمارات
كرة السلة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©