البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا



علي معالي (دبي)



أصبح حسين خالد البلوشي «17 عاماً» لاعب شباب الأهلي لكرة السلة «الأصغر» في دوري السوبر لغرب آسيا «منطقة الخليج»، وحرص المدرب البوسني زوران على الدفع به في مباراة «الفرسان» أمام البشائر العُماني ضمن المجموعة الأولى التي يتصدرها شباب الأهلي بعد «5 جولات» بالتساوي مع الهلال السعودي ولكل منهما 9 نقاط.

ويعتبر البلوشي واحداً من المواهب الإماراتية الذين يشقون طريقهم في عالم اللعبة، وسجل «الشاب الصغير» في «سوبر آسيا» نقطتين فقط في سلة البشائر.

ورغم أن نتيجة مباراة «الفرسان» مع البشائر كانت محسومة، إلا أن المباراة والدقائق القليلة التي شارك فيها «الفني الصغير» تعني الكثير، حيث يرى البلوشي أنها البداية، وقال: حاولت أن أحصل على ثقتي، وأشعر بالفخر بنفسي.

وفي المباراة التي شارك فيها البلوشي، سجيل نقطتين في 5 دقائق لعب، والتجربة شعور لا يُنسى له، وانتهت لمصلحة شباب الأهلي 92-61.

لم يكتف البلوشي بمجرد اللعب، بل إثبات قدرته على مواجهة اللاعبين الأكبر سناً، حيث قدم جهوداً جباراً. في محاولته لإيقاف آرون كلايد باركس لاعب البشائر.

ويعود تاريخ البلوشي مع السلة إلى أيام المدرسة، حيث تم اكتشافه من أحد مراقبي شباب الأهلي، وبفضل دروس الخبراء والمحترفين مثل قيس عمر وسعيد ومحمد مبارك ومينيراث وبراندون تريش وميلان ميلوسيفيتش، فإن البلوشي يستطيع الوصول إلى هدفه، بأن يكون واحداً من أصحاب الكفاءات العالية بملاعبنا في المستقبل.