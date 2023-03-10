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800 طالب تحت الاختبار في «أسبوع شركات كرة القدم»

800 طالب تحت الاختبار في «أسبوع شركات كرة القدم»
10 مارس 2023 15:00


دبي (الاتحاد)
اختتمت فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم» الذي نظمته أندية دبي تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 200 من لاعبي ومنتسبي شركات كرة القدم، وكذلك مشاركة 800 طالب وطالبة من المدارس في الأيام المخصصة لانتقاء المواهب. 
وتم تنظيم 14 ورشة عمل تضمنت 22 محاضرة، حضرها أكثر من 200 مشارك، وتنوعت الموضوعات والمحاور التي تم تناولها، حيث اشتملت على محاضرات في قانون العقود، والتسويق، والإعلام، والإدارة (دور المدير الرياضي، والتقييم الإداري، والحوكمة)، والمالية، والطب (الإسعافات الأولية، والتغذية، والمنشطات، والفحوص الطبية).
واستضاف نادي الوصل فعاليات الأسبوع الأخير من الفعاليات، حيث تم تنظيم محاضرة عن الحوكمة في شركات كرة القدم التسويق والإعلام، ومحاضرة عن العقود في شركات كرة القدم، كما تم تنظيم جولة في استاد زعبيل مع التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الفريق الأول، وتم عرض نبذة عن تاريخ النادي، وفيلماً عن أن أنشطة أكاديمية كرة القدم، وشارك اللاعبون في المسابقات والألعاب الرياضية والترفيهية، كما تم إجراء الفحوص الطبية للاعبين وأولياء الأمور الذين استمعوا إلى محاضرة توعوية عن المنشطات وتأثيراتها السلبية على الرياضيين. 

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