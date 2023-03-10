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دي ماريا.. «مفاوضات التجديد»

دي ماريا.. «مفاوضات التجديد»
10 مارس 2023 12:02

 
برلين (د ب أ)


أكد الجناح الأرجنتيني الدولي آنخل دي ماريا، أنه في مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي، بشأن تجديد عقده، بعد تسجيله هدفاً بالرأس قاد به فريقه إلى الفوز على ضيفه فرايبورج الألماني 1- صفر، في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.
وتحوم الشكوك حول مستقبل دي ماريا مع يوفنتوس، لكن اللاعب أكد أن المفاوضات جارية مع العملاق الإيطالي حالياً بشأن تجديد العقد.
وقال دي ماريا لشبكة «سكاي سبورتس»: «أنا سعيد للغاية بمساعدة الفريق، نقوم بمهمة جيدة، وينبغي أن نستمر على نفس المنوال، الشيء المهم كان الفوز، وقد فعلنا ذلك».
وأضاف «سنبذل قصارى جهدنا لبلوغ نهائي هذه المسابقة، سنحاول الفوز بلقب كأس إيطاليا والدوري الأوروبي».
وقال: «نحن نتحدث، أشعر بالسعادة هنا، وأخيراً أشعر بحب الناس بعد البداية الصعبة». 

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وأشاد ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، بدي ماريا، وقال عنه: «سجل دي ماريا هدفاً رائعاً، ولكن قبل ذلك قدم أداءً استثنائياً». وقال: «قدمنا مباراة جيدة للغاية، بقوة هائلة وبشكل جيد على المستوى التكتيكي، الشيء الوحيد الذي افتقدناه في الكثير من المرات كان التمريرة الأخيرة، كان من الممكن أن تكون خياراتنا أفضل وهذا صنع الفارق». 

وختم آليجري: «في فرايبورج المواجهة لن تكون سهلة، ولكن الشيء الذي يجعلني أفكر بشكل إيجابي هو أنهم سيتركوا لنا مساحات، وعلينا أن نستغل ذلك».

الدوري الأوروبي
يوفنتوس
فرايبورج
أنخيل دي ماريا
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