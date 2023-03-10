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تين هاج: لدينا شخصية

تين هاج: لدينا شخصية
10 مارس 2023 11:53

برلين (د ب أ)


أثنى الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي على فوز فريقه، في مواجهة ريال بيتيس الإسباني 4 -1، في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.
ورد مانشستر بقوة على هزيمته الكاسحة بسبعة أهداف، على ملعب ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقال تين هاج لمنصة «بي تي سبورت»: «اعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية، مع نهاية الشوط الأول، كان من المفترض أن نكون متقدمين 3-صفر، لكن النتيجة كانت 1- 1، ارتكبنا خطأ واحداً وعوقبنا عليه، لكن أعتقد أننا أدينا بشكل جيد».
وأضاف: «سجلنا أهدافا جيدة، وقدمنا مستوى جيداً، الفوز له معنى بالنسبة للجماهير، التي ردت إلينا الدين، إذ وقفت إلى جانبنا ونشعر بالامتنان الشديد، بعد ما حدث يوم الأحد». 

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وأوضح المدرب الهولندي «الأداء كان جيداً منذ البداية ، امتلكنا زمام المبادرة وتعاملنا مع الكرة بشكل جيد ، وكذلك تفوقنا في خط الوسط، وتحولاتنا كانت جيدة ، وتحركنا بشكل جيد في الخلف وصنعنا الكثير من الفرص، لذا نشعر بالسعادة. 

وختم تين هاج بالقول: «نعم يكون التركيز منصباً على الفريق لمعرفة ردة فعله، بعد تعرضه لانتكاسة، وهذه ليست المرة الأولى هذا الموسم، أعتقد حدث ذلك خمس أو ست مرات، بإمكاننا أن نبدأ من جديد، بإمكاننا استعادة إتزاننا، هذا الفريق لديه شخصية».

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