ميسي.. «القرار الصعب»!



رضا سليم (دبي)



تحول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى حديث الساعة بين الجماهير والمتابعين وعشاق «الساحرة المستديرة»، رغم خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، إلا أن الوداع فتح المجال للحديث عن وجهة «البرغوث» المقبلة، خاصة أن عقده مع نادي العاصمة ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وهو القرار الصعب الذي يعلن عنه «ليو» قريباً.

واهتم الإعلام الإسباني بعقد النجم الأرجنتيني، واحتمالية العودة إلى برشلونة الصيف المقبل، بعدما رحل عنه في «صيف 2021» إلى باريس، بعد مسيرة طويلة في «كتالونيا» استمرت لأكثر من 20 عاماً، إلا أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لم يتطرق إلى انتقال نجم «البارسا» السابق خلال اللقاء مع خورخي ميسي والد ووكيل اللاعب.

وأكدت قناة «كواترو» الإسبانية، أن خروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام بايرن ميونيخ في ثمن النهائي، فتح باباً صغيراً أمام برشلونة من أجل إعادة «ليو»، إذا قبل راتباً قدره 200 ألف يورو سنوياً، وهو ما حصل عليه داني ألفيس في الأشهر الستة التي قضاها مع الفريق «الكتالوني»، ولتعويض «البرغوث» عن الراتب الضعيف، سيقيم «البارسا» مباراة ودية تكريمية للأسطورة الأرجنتيني، يرجح أن تجمع 100 مليون يورو، ستذهب بالكامل إليه.

وأضاف التقرير: رغم رغبة عائلة ميسي في العودة لبرشلونة، إلا أن «ليو» متحفظ بشأن خوض مغامرة ثانية مع «البلوجرانا»، ويروق له الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن الاجتماع الأخير بين إدارة النادي الباريسي وميسي لم تأت بجديد، حيث لا يوجد تقدم حول الراتب ومدة العقد في مشروع الموسم المقبل، كما أن باريس ليس مستعد لتقديم كل التضحيات للحفاظ على ميسي، بجانب حاجة النادي للمال هذا الصيف، ليس فقط من أجل بقاء ميسي، بل لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي على عرض ناديه للنجم الأرجنتيني في تصريحات لموقع «ذا أتلتيك»: انتقال ميسي للدوري الأميركي ولفريقي سيكون الصفقة الأكبر في التاريخ.

على جانب آخر، من المتوقع أن يزور ميسي السعودية هذا الشهر للمرة الثالثة خلال أقل من عام، وباعتباره سفير السياحة في المملكة، حيث زار جدة في مايو الماضي، قبل العودة لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو.

وتأتي الزيارة في اقتراب حسم النجم الأرجنتيني لقراره وتحديد وجهته المقبلة، وهو ما رفع درجة التشويق في السعودية إزاء إمكانية انضمامه إلى الدوري السعودي ليعود لمواجهة رونالدو من جديد.