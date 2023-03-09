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الرياضي

رومارينيو يكشف سر الفرحة الهيستيرية

رومارينيو يكشف سر الفرحة الهيستيرية
10 مارس 2023 01:00

الرياض(د ب أ)
أعرب البرازيلي رومارينيو، عن سعادته بقيادة فريقه الاتحاد للفوز على النصر في اللقاء الذي أقيم بينهما، في قمة مباريات المرحلة 20 من دوري روشن السعودي لكرة القدم للمحترفين. وقال رومارينيو في تصريحات عقب نهاية المباراة: "نعمل بجدية منذ فترة، واليوم نلعب على أرضنا ومع هذا الجمهور كان لا بد أن نستمد منه الحماس".
وأكد رومارينيو أن الاستمرارية هي كلمة السر في تحقيق الفوز تلو الأخر، حيث لا يتوقف الفريق عن تقديم كل ما لديه في كل مباراة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الفريق لم يحقق شيئًا حتى الآن وعليه مواصلة العمل. 

وتابع: "أشكر اللاعبين على دعمي المتواصل وهو ما يميز هذا الفريق الذي يلعب على قلب رجل واحد". 

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وعن فرحته الهيستيرية بهدف المباراة، قال رومارينيو إنه كان مرهقاً للغاية بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل يومين من اللقاء، لذا قدم في المباراة أقصى ما لديه وهو ما جعله يحتفل بهذه الطريقة بعد تسجيله الهدف. 

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة عن النصر في المركز الثاني.

اتحاد جدة
الدوري السعودي
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