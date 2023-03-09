الاتحاد يعبر النصر إلى صدارة الدوري السعودي

الرياض (د ب أ)

ارتقى فريق الاتحاد إلى صدارة دوري روشن السعودي لكرة القدم للمحترفين، وذلك عقب فوزه على ضيفه النصر 1 / صفر، ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة.

وسجل رومارينيو هدف المباراة الوحيد للاتحاد في الدقيقة 80، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.

وبدأت المباراة بسيطرة من جانب الاتحاد الذي حاول منذ البداية الاستحواذ على الكرة وحرمان منافسه منها، وعدم ترك مساحات أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتهديد مرمى جروهي حارس الاتحاد. على الجانب الأخر، كان النصر حذراً في الدقائق الأولى من المباراة، ولم يهاجم بقوة في ربع الساعة الأولى من المباراة، محاولاً تأمين مرمى نواف العقيدي من هجمات الاتحاد.

ولم تظهر خطورة الاتحاد الحقيقية في المباراة إلا مع دخول المباراة في الدقيقة 25، حيث تلقى إيجور كورنادو لاعب الفريق كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليوجهها بضربة رأس بتجاه مرمى النصر، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن.

وسدد كورنادو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى النصر في الدقيقة .35 ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، واصل الاتحاد والنصر محاولاتهما من أجل تسجيل هدف التقدم، لكن الدقائق العشر الأولى من الشوط لم تشهد العديد من الفرص.

وفي الدقيقة 56 لعب إيجور كورنادو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها برونو هنريكي بضربة رأس جاءت بعيداً عن القائم الأيمن لمرمى النصر بمسافة قريبة.

وسدد رونالدو كرة قوية بعد ذلك بدقيقة، من ضربة حرة مباشرة، لكن تسديدته جاءت بعيداً عن المرمى. وجاءت أخطر فرص المباراة لصالح الاتحاد في الدقيقة 59، حينما انفرد عبد الرزاق حمد الله بمرمى نواف العقيدي، ليسدد كرة أبعدها الحارس وترتد أمام رومارينيو الذي سددها باتجاه المرمى قبل أن يشتتها ألفارو جونزاليس لاعب النصر من على خط المرمى.

ورغم استحواذ الاتحاد على الكرة وسيطرته على مجريات المباراة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة ذلك إلى أهداف في شباك النصر الذي نجح في تطبيق أسلوبه الدفاعي بنجاح.

لكن الاتحاد واصل سعيه لتسجيل هدف التقدم، وكان له ما أراد في الدقيقة 80 عن طريق رومارينيو الذي تسلم تمريرة من زميله أحمد شراحيلي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية سكنت شباك العقيدي. ونجح الاتحاد في الحفاظ على تقدمه في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 1 /صفر على النصر، وصعوده لصدارة ترتيب الدوري السعودي.