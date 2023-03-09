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الرياضي

«أبوظبي للدراجات» يطلق مبادرة لجذب السياح الرياضيين

«أبوظبي للدراجات» يطلق مبادرة لجذب السياح الرياضيين
10 مارس 2023 01:06

أبوظبي (وام)

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أعلن «نادي أبوظبي للدراجات» إطلاق مبادرة تستهدف جذب السياح الرياضيين وعوائلهم من جميع دول العالم، لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهة سياحية عالمية للدراجات الهوائية، خاصة بعد حصولها على لقب «مدينة الدراجات الهوائية» من الاتحاد الدولي.
وتهدف المبادرة للتعريف بالمسارات والمرافق الرياضية المتطورة التي تملكها الدولة، والأماكن السياحية والترفيهية التي تتفرد بها، بما يرسخ جهود النادي في دعم مجالات تشجيع السياحة الرياضية.
ووقع «نادي أبوظبي للدراجات» مذكرة تفاهم مع شركة «ولفر» الأوروبية الرائدة في مجال السياحة الرياضية والمتخصصة في مجال الدارجات الهوائية، لتقديم باقات رحلات وبرامج لجذب الرياضيين والأبطال العالميين من مختلفة دول العالم إلى دولة الإمارات.
وتنص المذكرة على منح شركة «ويلفر وورلد» الحق بتخصيص نافذه على موقع «نادي أبوظبي للدراجات» وتطبيقه للأجهزة الذكية، تتيح لأفراد المجتمع كافة بالدولة، إمكانية الحصول على عروض ترويجية خاصة برحلات ركوب الدراجات في مختلف دول العالم، وبأسعار تفضيلية مخفضة.
وثمن طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، اهتمام «نادي أبوظبي للدراجات» وشركة «ويلفر» بتوقيع هذه المذكرة التي تسهم في تطوير وتعزيز جهود دعم مجالات السياح الرياضية في الدولة، بتسخير إمكانات الطرفين لتفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يخدم رسالتهما ورؤيتهما.
من جانبه، قال مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة «نادي أبوظبي للدراجات الهوائية»، إن الرياضة تحولت إلى صناعة وتجارة، واقتحمت عالم الاقتصاد من أوسع الأبواب، بعد أن تبدلت الأدوار، فأصبحت الفعاليات والبطولات الرياضية «مهرجانات ومناسبات» فيها من الترفيه والمتعة ما يجذب المشجع والمتابع من داخل الدولة وخارجها.
من جهته، أكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، أن السياحة الرياضية شهدت نمواً لافتاً على مدى السنوات الماضية، من خلال استضافة كبرى الفعاليات العالمية، تتويجاً لإستراتيجية واضحة للمكانة التي نطمح الوصول إليها.

أبوظبي
الإمارات
نادي أبوظبي للدراجات
الجذب السياحي
الدراجات الهوائية
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