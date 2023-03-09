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خيول «الأريام» تهيمن على ألقاب بطولة العرب لمربي الخيل

خيول «الأريام» تهيمن على ألقاب بطولة العرب لمربي الخيل
10 مارس 2023 01:06

أبوظبي (وام)

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فرضت خيول إسطبلات «الأريام» هيمنتها على ألقاب بطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين العرب التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب في منطقة الختم بأبوظبي.
وأقيمت البطولة على مدى يومين، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. وشهدت البطولة مشاركة 105 من الخيول العربية، وتألقت خيول إسطبلات «الأريام» بستة ألقاب خلال البطولة، اشتملت على ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية واحدة، وذهبت بقية الألقاب الذهبية لمرابط دبي وعجمان والعميري.
واستهلت «الأريام خوالي» لإسطبلات الأريام، المنافسات بالفوز بلقب فئة المهرات عمر سنة واحدة، تاركة المركز الثاني، والفضة إلى «روجين الزبير» لمربط الزبير، وحصدت اللقب البرونزي «اس ام مدره» للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
واحتكرت خيول الأريام الألقاب الثلاثة لبطولة الأمهار عمر سنة واحدة، ونال الذهب «الأريام بركان»، وحصل على الفضة «الأريام شديد»، ونال الفضة «الأريام مرسال».
وتوجت «ع ج تيجان» لمربط عجمان، باللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات، وحلت في المركز الثاني ونالت الفضة «دي سناين» لمربط دبي، وحصلت على البرونز «فريال الزبير» لمربط الزبير.
وحصد «جيه اس سلطان» لمربط الجواهر، اللقب الذهبي للأمهار عمر 2 و3 سنوات، وحصل على الفضة «الأريام برجس» لإسطبلات الأريام، فيما حصل على البرونز «محارب المهنا» لمربط المهنا.

الأريام
أبوظبي
جمعية الإمارات للخيول العربية
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