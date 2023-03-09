«الجولة 19» لـ«دوري أدنوك» تحتفل بـ«المئوية الرابعة»

دبي (الاتحاد)

يترقب «دوري أدنوك للمحترفين» الاحتفال بـ «المئوية الرابعة» لعدد الأهداف، مع انطلاق مباريات «الجولة 19»، والتي تشهد «ثلاث قمم» مرتقبة، أبرزها «كلاسيكو» الوحدة والعين اليوم، والجزيرة وشباب الأهلي، والوصل والشارقة غداً.

ووصل إجمالي أهداف الدوري في المباريات الـ 126 التي أقيمت بنهاية الجولة الماضية، إلى 381 هدفاً، بمعدل 3.02 هدف في المباراة، في انتظار تخطي حاجز الـ 400 هدف في الجولة المرتقبة، والتي تنطلق بإقامة أربع مباريات اليوم، حيث يلتقي البطائح والظفرة على استاد خالد بن محمد، خورفكان وعجمان على استاد صقر بن محمد القاسمي، دبا واتحاد كلباء على ملعب «النواخذة»، والوحدة والعين على استاد آل نهيان.

وتستكمل الجولة غداً بمباريات الجزيرة وشباب الأهلي على استاد محمد بن زايد، والنصر وبني ياس على استاد آل مكتوم، والوصل والشارقة في ملعب زعبيل.

وتنطلق الجولة بمباراتي البطائح والظفرة، وخورفكان وعجمان، حيث يعود في الأولى «الراقي» إلى استاد خالد بن محمد، بعد اكتمال أعمال الصيانة والتأهيل، ليكون رابع الملاعب التي تستضيف مباريات البطائح على أرضه، بعد استادات اتحاد كلباء، وصقر بن محمد القاسمي، والشارقة.

ويبدو التباين واضحاً في نتائج المباريات داخل الأرض وخارجها، ما بين البطائح صاحب المركز 11 في الترتيب برصيد 16 نقطة، من بينها نقطتان فقط في المباريات على ملعبه، وضيفه الظفرة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط جميعها في المباريات على ملعبه.

ويستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي في التوقيت ذاته، مواجهة خورفكان «التاسع» برصيد 20 نقطة، وضيفه عجمان «السابع» برصيد 32 نقطة، والمنتشي بتأهله المستحق إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، على حساب البطائح 2-1.

وستكون المباراة المرتقبة الثامنة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، حيث يتفوق «البرتقالي» برصيد 4 انتصارات، مقابل فوزين لـ «النسور»، فيما حسم التعادل مواجهة واحدة بين الفريقين من دون أهداف، في الدور الأول للموسم الحالي 2022- 2023.

ويشعل غياب التعادل في المواجهات المباشرة، ما بين دبا واتحاد كلباء، لقاء الفريقين على ملعب الأول ضمن «الجولة 19»، والتي يأمل من خلالها «النواخذة» صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، استعادة البوصلة في صراع التشبث بالبقاء، أمام ضيفه «النمور» صاحب المركز الثامن وله 24 نقطة.

بالعربي رهان «البرتقالي»

يمر التونسي فراس بالعربي مهاجم عجمان بأفضل فتراته التهديفية، على صعيد المشاركات مع فريقه الحالي «البرتقالي» في الدوري، بعدما أسهم في تسجيل 18 هدفاً لفريقه، من بينها تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 أهداف أخرى لزملائه، معادلاً أكبر عدد من المساهمات في الموسم الماضي، ولكن من 25 مباراة.

عامر يحتفل بـ «100»

يحتفل أحمد عامر مهاجم اتحاد كلباء «24 عاماً»، بمباراته رقم 100 في مسابقات المحترفين، حينما يقود هجوم فريقه أمام مضيفه دبا ضمن «الجولة 19» للدوري، وخاض عامر الذي يملك في سجله الإجمالي 28 هدفاً في مسابقات المحترفين، 60 مباراة في الدوري، و13 مباراة في كأس الرابطة، إضافة إلى 26 مباراة في دوري تحت 21.