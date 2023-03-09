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الشارقة.. التعادل الأول في «خليجية اليد»

الشارقة.. التعادل الأول في «خليجية اليد»
10 مارس 2023 01:06

رضا سليم (دبي)

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تعادل فريقا الشارقة والصفا السعودي 24-24 في افتتاح مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية ببطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، التي يستضيفها نادي النجمة البحريني وتستمر حتى 17 مارس الجاري، ويلتقي الملك الشرقاوي مع الكويت «السبت» فيما ستكون مباراته الأخيرة أمام الأهلي البحريني يوم الاثنين المقبل.
وفرط الملك الشرقاوي في فوز سهل بعدما غاب الأداء المميز للفريق في بداية المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي 12-8، واتسع الفارق إلى 5 أهداف في بداية الشوط الثاني إلا أن الفريق الشرقاوي عاد ونجح في العودة للمباراة والتعادل 18-18، في الدقيقة 19 من الشوط الثاني، وتكرر التعادل 21-21 في الدقيقة 24.
ويعود الملك للمقدمة في الدقيقة 27 بالتقدم 23-21، بفضل تألق مصباح الصانعي ومحمود فايز ويواصل لاعبو الملك العودة بالتقدم بهدفين 24-22 بهدف الصانعي، ويرد الصفا بالتقليص بفارق هدف، ويطلب سامي السعيدي مدرب الشارقة وقتاً مستقطعاً قبل دقيقة ونصف من نهاية المباراة، وينجح الصفا في التعادل والثواني الأخيرة يهدر محمود فايز فرصة هدف الفوز ويرد الصفا بمحاولة تسجيل هدف الفوز إلا أن الحارس الدولي محمد إسماعيل وقف للكرة بالمرصاد لتنتهي المواجهة الأولى بالتعادل 24-24.

الشارقة
خليجية اليد
بطولة الأندية الخليجية لليد
البطولة الخليجية لليد
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