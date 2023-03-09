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الرياضي

إيفرا: لهذا السبب أفضل رونالدو على ميسي

إيفرا: لهذا السبب أفضل رونالدو على ميسي
9 مارس 2023 21:22

أنور إبراهيم (القاهرة)

تتجه المنافسة الكبيرة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي قسمت جماهير الكرة وخبراءها إلى فريقين، نحو الهدوء بدرجة كبيرة بعد أن أحرز «البرغوث» مع منتخب «التانجو» بطولة كأس العالم الأخيرة، وبعد أن رحل «الدون» في التوقيت نفسه تقريباً إلى الدوري السعودي لاعباً في النصر، على إثر فسخ مع مانشستر يونايتد بالتراضي.
ورغم ذلك ينتظر جمهور كل منهما أية فرصة أو مناسبة لـ«التحفيل» على الآخر، وهذا ما حدث بعد خروج ميسي مبكراً من دورالـ16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»على يد بايرن ميونيخ الألماني، مثلما حدث من قبل عند رحيل كريستيانو إلى الدوري السعودي، وتخليه عن المنافسة على أعلى مستوى في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وانتهز النجم الفرنسي المخضرم باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، فرصة هذا «الحراك» الدائر بين عشاق النجمين الكبيرين، ليدلي برأيه الخاص فيما يتعلق بكلا اللاعبين. 

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وقال في حديث لقناة «فايف» على «يوتيوب» والتي يمتلكها زميله ريو فيرديناند أحد نجوم اليونايتد القدامى: أود أن أوضح أولاً لماذا أقول دائماً رونالدو، وأفضله على ميسي، فقد يظن البعض أن السبب هو زمالتي له في اليونايتد، وهذا غير صحيح، وإنما حقيقة الأمر أنني أعشق أسلوبه في العمل والتدريب بجدية وحماس. وأضاف قائلاً: لدي انطباع بأن ليو يمتلك «موهبة ربانية»، بينما اضطر كريستيانو إلى العمل بقوة وجدية لكي يكتسب تلك الموهبة.
وتابع قائلاً: رونالدو اشتغل كثيراً على نفسه لكي يمتلك كل عناصر هذه الموهبة.
واعترف إبرا بأنه لوكان ميسي يعمل بنفس طريقة رونالدو واجتهاده، لكان فاز بالكرة الذهبية 15 مرة وليس 7 مرات فقط. وشدد إيفرا على أنه يحب الناس الذين يعملون بجد واجتهاد، ولهذا يفضل رونالدو على ميسي، وليس لاعتبارات الصداقة والزمالة بينه وبين «الدون».
وثمن إيفرا فوز ميسي باللقب «المونديالي» الثالث مع منتخب بلاده، واقترابه من الفوز بكرة ذهبية ثامنة، وإن كان استدرك قائلاً: ربما يؤدي خروجه من دور الـ16 للأبطال على يد بايرن ميونيخ، إلى تقليل فرصه في الفوز بهذه الكرة الجديدة. 

أما رونالدو الذي حصل عليها 5 مرات على امتداد مشواره، الذي تخلله فترات تألق وإبداع في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفينتوس، فلم يعد أحد ينتظر منه أن يقاتل مجدداً للحصول على كرة ذهبية جديدة، وخاصة بعد أن انتقل للعب في الدوري السعودي، بعيداً عن المنافسات الأوروبية الطاحنة.
باتريس إيفرا المولود في 15 مايو 1981 «41عاماً» لعب لمانشستر يونايتد في الفترة من 2006 إلى 2014، كما لعب في فرنسا لأندية نيس وموناكو وأوليمبيك مارسيليا، بينما لعب في إيطاليا ليوفنتوس. وكان لاعباً دولياً في منتخب «الديوك» من 2004 إلى 2016، وشارك في 81 مباراة دولية.

رونالدو
ميسي
مانشستر يونايتد
كأس العالم
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