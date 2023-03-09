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هيرنانديز يركض أخيراً

هيرنانديز يركض أخيراً
9 مارس 2023 19:54

ميونيخ (د ب أ)

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عاد الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، للركض مجدداً في ملعب تدريب حامل لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة، اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال نهائيات كأس العالم العام الماضي.
وتعرض هيرنانديز للإصابة خلال انتصار منتخب فرنسا على أستراليا بالمونديال في نوفمبر الماضي، حيث من المقرر أن يغيب عن باقي مباريات بايرن حتى نهاية الموسم الحالي، فيما تعاقد الفريق البافاري مع الهولندي دالي بليند في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتعويض هذا الغياب. كما بدا الهولندي ماتيس دي ليخت في حالة جيدة في الآونة الأخيرة، خلال لعبه بمركز قلب الدفاع، الذي كان يشغله هيرنانديز في السابق. وتواجد هيرنانديز "27 عاماً" في مدرجات ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ، بجوار مانويل نوير، حارس مرمى الفريق، الغائب عن الملاعب لفترة طويلة أيضاً بسبب معاناته من الإصابة بكسر في السابق، وذلك خلال فوز النادي الألماني 2 / صفر على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الأربعاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لوكاس هيرنانديز
بايرن ميونيخ
كأس العالم 2022
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