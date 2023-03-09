أبوظبي تستضيف أول مكتب تمثيلي للدوري الإيطالي بالشرق الأوسط

أبوظبي (وام)

أعلن الدوري الإيطالي لكرة القدم عن افتتاح أول مكتب تمثيلي له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أبوظبي، ويقوده المدير التنفيذي ألفونسو دي ستيفانو.

وأطلق الدوري، احتفالاً بهذا الإنجاز، مقطع فيديو يعلن وصول كرة القدم الإيطالية إلى المنطقة، بالشراكة مع شركة إكس دبي.

ويتضمن الفيديو مجموعة من لاعبي الدوري الإيطالي يرتدون قمصان أنديتهم المميزة وهم يقفزون بالمظلات من سماء الإمارات فوق أشهر الوجهات بالدولة، ويشاركهم أسطورة الكرة الإيطالية كريستيان فييري.

قال میكیلي شیكاریزي، مدیر التجارة والتسویق للدوري الإيطالي: "يعتبر التعاون مع شركة متميزة مثل إكس دبي لتدشين أول مكتب لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصة استثنائية للدوري الإيطالي والأندية المشاركة به، لتعزيز تواجدهم على المستوى الدولي".

وأوضح: "تُعد المنطقة سوقاً رئيسية ومهمة لنا، حيث تضم أكثر من 30 مليون مشجع للدوري الإيطالي، بين سكانها الذين تقل أعمار نصفهم عن 25 عاماً".

وأشار إلى أن صناعة كرة القدم تشهد تطورات كبيرة على مستوى العالم، وعليهم مواكبة هذه التطورات من خلال تقديم محتوى رياضي وترفيهي فريد من نوعه يلائم أذواق الجمهور المستهدف وتطلعاته.

وقال محمد جواد، المدير العام لشركة إكس دبي: "يسرنا التعاون مع الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال شغف مشترك لتحسين حياة المقيمين والزوار وتوسيع حدود قدراتهم، والعمل معاً لدعم نمو الكرة الإيطالية وإشباع شغف محبيها وعشاقها في دولة الإمارات وفي المنطقة ككل".