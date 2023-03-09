بثينة الرضا بطلة ختام موسم القدرة في دبي



محمد حسن (دبي)

توجت الفارسة بثينة خالد الرضا بلقب سباق كأس المدربين، آخر سباقات موسم القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، الذي أقيم اليوم، بمشاركة 82 فارساً وفارسة من مختلف الاسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتمكنت بطلة السباق من انتزاع اللقب الذي شهد تنافساَ قوياً حتى الأمتار النهائية، على صهوة «سوليرو ديس بينس» لإسطبلات جميرا قاطعة المسافة الكلية بزمن وقدره 4:14:10 ساعة بمعدل سرعة بلغ 28.10 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «ووترلي سلتي» لإسطبلات البوادي مسجلاً 4:14:18 ساعة، فيما حل ثالثاً الفارس خليفة راشد العميمي على صهوة «فوروم هايبولايت» لاسطبلات العاصفة وحقق 4:15:26 ساعة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وخصصت للسباق جوائز قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول 300 ألف درهم، والثاني 200 ألف درهم، والثالث 125 ألف درهم، فيما نال اصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر مبلغ 15 ألف درهم.

وعقب ختام السباق قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية المدير العام للنادي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس.

وأعربت بطلة السباق عن فخرها بتحقيق الفوز الذي يأتي تتويجا لنتائج مميزة ظلت تحققها خلال الموسم الحالي، مشيرة الى أن الفوز يكتسب أهمية خاصة لها كونه يأتي متزامناً مع الاحتفالات العالمية بيوم المرأة ليؤكد ان المرأة الإماراتية حاضرة بكل قوة في جميع المجالات.

وتوجهت بالشكر الى والدها لدعمه المتواصل لها وحرصه دائماً على متابعتها خلال السباقات، كما أشادت أيضاً بفريق إسطبلات جميرا لدعمهم لها خلال السباق خاصة المدرب غانم المري.

توب 5

الأول: بثينة خالد الرضا «جميرا»

الثاني: أحمد صالح الشحي «البوادي»

الثالث: خليفة راشد العميمي «العاصفة»

الرابع: محمد سالم «البراري»

الخامس: راشد محمد عتيق المهيري «تي ان تي»