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الرياضي

«لا ليجا» تشكو «عنصرية فينيسيوس»

«لا ليجا» تشكو «عنصرية فينيسيوس»
9 مارس 2023 17:04

مدريد (أ ف ب) 
أفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أنها تقدمت بشكوى أمام محكمة في إشبيلية بعد الإهانات العنصرية، التي تعرض لها الجناح البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور، وذلك خلال التعادل السلبي مع ريال بيتيس الأحد الماضي.
وتعرض المهاجم البرازيلي للإساءات في عدة ملاعب هذا الموسم، كان آخرها الأحد الماضي في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المحلي على ملعب "بينيتو فيامارين".
وقالت رابطة الدوري "لا ليجا" في بيان: "هذه هي الشكوى السابعة التي تُقدم للسلطات المختصة من قبل +لا ليجا+ بشأن إهانات عنصرية ضد فينيسيوس".
وتحقق الشرطة الإسبانية حالياً في حادثة وقعت في يناير، عندما عُلِقَت دمية تم الباسها قميص البرازيلي من على جسر في مدريد قبيل مباراة الديربي ضد أتلتيكو في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس اسبانيا.
وتم تصوير مشجعي أتلتيكو وهم يهتفون بإساءات عنصرية ضد فينيسيوس في سبتمبر 2022، لكن النيابة العامة في مدريد لم توجه أي اتهامات.
وفي ديسمبر وبعد تعرضه للإساءة خلال الفوز على بلد الوليد، انتقد فينيسيوس رابطة الدوري الإسباني لمواصلة "عدم فعل أي شيء" بشأن العنصريين في مباريات كرة القدم.
وقال فينيسيوس "يستمر العنصريون في الذهاب إلى المباريات ومشاهدة أعظم نادٍ في العالم (ريال) عن كثب، وتواصل رابطة الدوري الإسباني عدم فعل أي شيء".

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