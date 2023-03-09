براءة إنفانتينو في قضية «الرحلة المثيرة»

برلين (د ب أ)

توقفت تحقيقات الادعاء العام السويسري، بشأن الرحلة المثيرة للجدل للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سورينام، وذلك قبل أسبوع من انتخابه المنتظر رئيساً للفيفا لولاية جديدة.

وأعلن مكتب المدعي العام السويسري اليوم الخميس توقف التحقيقات المتعلقة باستخدام إنفانتينو "52 عاماً" طائرة خاصة في رحلته من سورينام في عام 2017.

وأوضح المكتب أن إنفانتينو تمكن من إثبات أن قراره كان متماشياً مع لوائح الفيفا الخاصة بنفقات كبار المسؤولين.

وكانت لجنة القيم بالفيفا قد أغلقت القضية لديها في أغسطس 2020 "بسبب عدم وجود أدلة موثوقة" للإدانة.

ورحب الفيفا، ومقره في زيوريخ، بالقرار الصادر اليوم الخميس وأكد في بيان أن إنفانتينو قرر أيضاً التنازل عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار، وبالتالي التنازل عن أي تعويض محتمل.

لكن ممثلي الادعاء الفيدرالي في سويسرا أعلنوا أن إجراءات أخرى ضد إنفانتينو ستستمر، ومن بينها تحقيقات بشأن الاشتباه في انتهاك قواعد السرية وإساءة استخدام المنصب والمحسوبية.

ويرأس إنفانتينو الفيفا منذ فبراير 2016، حيث حل مكان السويسري جوزيف بلاتر الذي رحل وتعرض لعقوبة الإيقاف بسبب قضية فساد.

وينتظر انتخاب إنفانتينو مجدداً خلال اجتماع الجمعية العمومية "كونجرس الفيفا" المقرر يوم 16 مارس الجاري في رواندا. ولا يواجه إنفانتينو أي منافسة في الانتخابات رغم إبداء اتحادات أوروبية حالة من الاستياء إزاء عدة قرارات له، ومن بينها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً اعتباراً من نسخة 2026.