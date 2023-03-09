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الإصابات تطارد «ثلاثي عجمان»

الإصابات تطارد «ثلاثي عجمان»
9 مارس 2023 15:30

 
رضا سليم (دبي)

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يواجه عجمان غيابات متعددة في صفوفه قبل مواجهة خورفكان في الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، حيث يواصل وليد اليماحي وسعيد جاسم الغياب عن الفريق، بالإضافة إلى حسين عبدالرحمن الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة أمام البطائح في كأس رئيس الدولة، ليعود مجددا إلى قائمة المصابين، ليواصل الغياب عن الفريق من جديد.
ويواجه حسين عبدالرحمن مشكلة الإصابات هذا الموسم، حيث كان المدرب جوران يدفع به في أوقات معينة من المباريات لتنشيط خط الوسط، لدرجة أنه لعب فقط 150 دقيقة في 10 مباريات وغاب عن 8 مباريات بسبب الإصابات المتكررة، وفي المباراة الأخيرة أمام البطائح دفع به المدرب في الدقيقة 46 وخرج مصاباً في الدقيقة 67 أي أنه لعب 21 دقيقة فقط، ويحدد التقرير الطبي الوقت الذي سيغيبه اللاعب عن الفريق لحين اكتمال الشفاء.
في المقابل لم يلعب سعيد جاسم مهاجم الفريق المعار من شباب الأهلي سوى 54 دقيقة فقط في 4 مباريات بالدوري، بسبب الإصابة على عكس الموسم الماضي الذي لعب 576 دقيقة في 14 مباراة، بينما وليد اليماحي لعب 1079 دقيقة في 12 مباراة وغاب في 6 مباريات.
ويعتمد جوران على سعود سعيد في مركز الظهير الأيسر بدلاً من اليماني فيما يتواجد عصام فايز وبلال يوسف في الوسط، ولن تتغير تشكيلة البرتقالي أمام خورفكان عن مواجهة البطائح الأخيرة في الكأس، حيث يعتمد جوران على التشكيلة الثابتة والتي حققت انسجاماً في الملعب وهو الانسجام الذي كان سر التألق والنتائج الجيدة.

دوري أدنوك للمحترفين
كأس رئيس الدولة
عجمان
خورفكان
البطائح
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