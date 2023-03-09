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«دولي» المواي تاي يُشيد بدعم منصور بن زايد لمسيرة اللعبة

«دولي» المواي تاي يُشيد بدعم منصور بن زايد لمسيرة اللعبة
9 مارس 2023 14:28

ظبي (الاتحاد)


أشاد الاتحاد الدولي للمواي تاي بالنقلة النوعية والتقدم الكبير الذي تشهده مسيرة اللعبة عالمياً في ظل دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ورعايته المتواصلة للبرامج والخطط والمبادرات وكافة المسابقات التي تقام على الصعيد الدولي والقاري والعربي، ودوره الريادي الذي أسهم في تجسيد إنجازات مهمة ونجاحات مميزة لم تقتصر فقط على الإمارات، بل امتدت لتشمل أسرة المواي التاي الدولية.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أقامه الاتحاد العربي للمواي تاي، بمناسبة إسدال الستار على منافسات البطولة العربية للمواي تاي، في فندق الوفت وحضرها عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج وستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، بجانب رؤساء الاتحادات والوفود العربية، بالإضافة لجميع الوفود والمنتخبات العربية التي شاركت في البطولة.

 

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وأهدى الاتحاد الدولي للمواي تاي درع تذكاري لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تقديراً وعرفاناً من أسرة المواي التاي العالمية لما يقدمه سموه من رعاية ودعم كبيرين للمبادرات التنموية على الصعيد الدولي للعبة ومسيرة تفوقها، وتسلمها نيابة عن سموه، عبدالله سعيد النيادي من قبل ستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي.
كما شهدت الأمسية الختامية تكريم عبدالله سعيد النيادي لستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي ورؤساء الاتحادات العربية، وقدم لهم الدروع التذكارية تكريماً وتقديراً لمشاركتهم في البطولة العربية ودورهم في المساهمة بنجاح الكرنفال العربي، كما شهد الحفل تقديم جوائز للأفضل في البطولة وحاز محمد مرضي على جائزة أفضل لاعب، واسو لحسن أفضل مدرب، فيما نجح منتخب المغرب من الفوز بجائزة أفضل فريق رجال في البطولة، وحصد منتخب الجزائر على جائزة أفضل فريق نسوي في البطولة، كما فازت نجمة منتخبنا الوطني زينب بوحماده بجائزة أفضل لاعبة، في حين حصد هشام السراج من لبنان على جائزة الروح الرياضية، ونالت هتان السيف من السعودية على جائزة أفضل لاعبة صاعدة، فيما فاز نجم منتخبنا الوطني محمد التويزي بجائزة أفضل لاعب صاعد، ونال نجوم التحكيم الإماراتي على جوائز الأفضل في البطولة، حيث حصد مشاري المنصوري على جائزة أفضل حكم، ونورة سعيد على جائزة أفضل حكم عن فئة السيدات، وفي ختام الجوائز حصد المنتخب المغربي على جائزة الترتيب الأول في البطولة، وسط أجواء احتفالية مميزة للغاية برهنت وحدة أسرة المواي تاي العربي وطموحاتها الكبيرة لتحقيق الإنجازات المهمة في المشاركات القارية والدولية.
كما قدم ستيفن فوكس درعاً تذكارياً لعبدالله سعيد النيادي تثميناً لجهوده ودوره المميز في قيادة مسيرة اللعبة للمراتب العالمية، كما قدم درعاً تذكارياً لطارق محمد المهيري المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي والأمين العام للاتحاد العربي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بجانب درع لفهد العبدولي مدير الأنشطة الرياضية في اتحاد الإمارات.
وفي ختام الأمسية توجه عبدالله سعيد النيادي بالشكر والتقدير لكافة الوفود والمنتخبات التي شاركت في البطولة العربية للمواي تاي، وتمنى للجميع مواصلة طريق النجاحات والإنجازات دعماً لمسيرة تقدم وتفوق اللعبة، والعمل على مواصلة العطاءات لتحقيق المزيد من الإنجازات للمواي تاي العربي في الاستحقاقات القارية والدولية. 

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