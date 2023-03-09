أشبال وناشئو نادي «دوسك» يتألقون في «ثانية» جولات شراعية دبي

دبي (الاتحاد)



تألق فريق نادي دبي لزوارق الشاطئ - دوسك - في منافسات الجولة الثانية من سلسلة سباقات دبي للشراعية الحديثة المفتوحة، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023 على مدار يومين في شواطئ جميرا.

وخطف أشبال وناشئات النادي الأضواء من خلال النتائج الجيدة التي حققوها في فئات الجولة الثانية الأربع، وهي ألكا 4 تحت سن 14 سنة «مفتوح وسيدات»، وأوبتمست 7 سنوات و12 سنة ليتصدروا ترتيب الأندية برصيد 7 ميداليات ملونة، 3 ذهبيات ومثلها فضيات، وبرونزية واحدة.

كما تألق في منافسات الجولة الثانية التي أقيمت جنباً إلى جنب منافسات الجولة الثالثة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث 2023، فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية والذي حل ثانياً برصد 3 ميداليات، ذهبية واحدة وبرونزيتين، تلاه في المركز الثالث فريق نادي الحمرية الثقافي الرياضي والذي حصل على ميداليتين، فضية وبرونزية.

وحققت متسابقة فريق (دوسك) كونيستانتا باجاك المركز الأول في فئة أوبتمست تحت 7 سنوات، تلاها في المركزين الثاني والثالث متسابقا الحمرية بطي العويس ومحمد باشا، في حين تفوقت شقيقتها كورنيليا باجاك في فئة أوبتمست تحت 12 سنة، متفوقة على زميلها راش فيسك (الثاني) وخليفة الرميثي من فريق نادي أبوظبي.

وأظهرت منافسات ألكا 4 تحت 14 سنة، بفئتيها مفتوح وفتيات، تنافساً ساخناً وقوياً وأفرزت مواهب جديدة، حيث تألق ثنائي فريق أبوظبي الشقيقان محمد وعبدالله مروان المرزوقي باحتلالهما المركزين الأول والثالث في ألكا مفتوح، فيما حلت اليونانية نادين تيرجكونيس في المركز الثاني والتي عانقت أيضاً ذهبية ألكا 4 فتيات، بتفوقها على زميلتيها من نادي دوسك ايلا مورات (الثانية) وفيليستي وودراو (الثالثة).

وقام أعضاء اتحاد الشراع والتجديف الحديث كل من محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله محمد العبيدلي الأمين العام، وخالد محمد سلطان العويس الشامسي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وتسليمهم الميداليات في الفئات الأربع، وهي أوبتمست 7 سنوات و12 سنة وألكا 4 ناشئات وناشئين تحت 14 سنة.