الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فعاليات رياضية متنوعة بشعار «الإمارات تجمعنا» في السودان

فعاليات رياضية متنوعة بشعار «الإمارات تجمعنا» في السودان
9 مارس 2023 14:30


الخرطوم (وام)


نظمت سفارة دولة الإمارات لدى الخرطوم فعاليات «اليوم الرياضي الوطني»، تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، على هامش البطولة العربية للشطرنج للرجال والسيدات التي استضافتها العاصمة السودانية خلال الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس. 

أخبار ذات صلة
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الذي شارك في الفعاليات تلبية لدعوة حمد محمد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان، وبحضور أركادي ديفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وسعيد البلوشي، رئيس وفد منتخب الشطرنج، أن فعاليات هذا اليوم الرياضي الوطني تجسّد شعار «الإمارات تجمعنا» في إطار التواصل المجتمعي، وتأتي للتعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة. 

وقال الشيخ سعود المعلا: «إن هذه المبادرة المتميزة وبهذا الحضور الكبير من المسؤولين السودانيين ومن قبل الرياضيين تجسد نهج التعايش والتواصل والتسامح وإرساء القيم المتأصلة في أبناء الإمارات الوجه المشرف والمشرق لمبادئ دولة الإمارات ولإرثها الراسخ في تعميق العلاقات الطيبة بين الدول والشعوب»، وقد شهد الفعالية مسؤولو الاتحادين العربي والسوداني للشطرنج واللجنة الأولمبية السودانية واللاعبون المشاركون في البطولة العربية للشطرنج للرجال والسيدات.
وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي مباريات استعراضية في كرة القدم الخماسية شارك فيها عدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى السودان، كما أقيمت مباراة في الشطرنج بين لاعب منتخب الشطرنج عمار السدراني والسوداني أمين محمد، بالإضافة إلى مباراة استعراضية في الشطرنج بين لاعبتي منتخب الإمارات وافية درويش المعمري وشيماء نعمان.

الإمارات
السودان
الخرطوم
اليوم الرياضي الوطني
الشطرنج
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
الرياضي
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
اليوم 15:24
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
الرياضي
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
اليوم 15:20
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
عربي ودولي
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©