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الرياضي

هاينر يتحدى الريال: البايرن كبير «الأبطال»

هاينر يتحدى الريال: البايرن كبير «الأبطال»
9 مارس 2023 14:34

ميونيخ (د ب أ)

قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه يعتقد أن الفريق من بين المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أطاح بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الستة عشر بالبطولة الأوروبية.
وتغلب البايرن على باريس سان جيرمان بهدفين سجلهما إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وسيرج جنابري في الدقيقتين 61 و90، من مباراة الفريقين أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال، وكان بايرن قد أنهى مباراة الذهاب فائزاً 1 / صفر في باريس. 

وتأهل البايرن بذلك إلى دور الثمانية بدوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي فائزاً بنتيجة إجمالية 3 / صفر. 

وقال هاينر في تصريحات للصحفيين: "لا أرى فريقاً أكثر قوة من فريقنا في دوري الأبطال، مؤكداً أن الفريق حقق الفوز بعد سيطرة محكمة على المباراة. 

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وتجرى قرعة دور الثمانية يوم 17 مارس، وقد تأهل بالفعل تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي إلى جانب بايرن ميونيخ، كما يعد ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي مرشحين بقوة للتأهل عبر مباراتيهما في جولة الإياب في الأسبوع المقبل. 

ورغم أن بايرن ميونيخ يحظى برعاية شركة الخطوط الجوية القطرية، لم يتغاض هاينر عن الحديث عن الدعم المالي القطري الذي يحظى به باريس سان جيرمان منذ عام 2011، وعدم نجاحه في التتويج بدوري الأبطال حتى الآن.
وقال هاينر: "كما ترون، لا يمكنك تحقيق كل شيء بالمال فقط." وسيحصل بايرن ميونيخ على 6. 10 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إثر تأهله إلى دور الثمانية. 

وحصد بايرن ميونيخ حتى الآن جوائز قيمتها الإجمالية 02. 89 مليون يورو بفوزه بجميع مبارياته الثمانية بدوري الأبطال، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات وكذلك في مباراتيه أمام سان جيرمان بدور الستة عشر. 

وفي حال وصول بايرن إلى النهائي المقرر في إسطنبول في العاشر من يونيو وتتويجه باللقب، سيحصل على إجمالي 52. 121 مليون يورو. ويتأهب بايرن ميونيخ حالياً للقاء أوجسبورج بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

ريال مدريد
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
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