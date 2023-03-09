كلينسمان يروي عطش سون!

سيول(رويترز)

قال يورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية الجديد، إنه عازم على إعادة البسمة لمهاجم توتنهام هوتسبير سون هيونج-مين، بعد تراجع مستواه مؤخراً، وذلك حين يجتمع المدرب الألماني به في مباراة لأول مرة في وقت لاحق هذا الشهر.

وقدمت كوريا الجنوبية كلينسمان بشكل رسمي خليفة للمدرب البرتغالي باولو بينتو في مؤتمر صحفي في سيول اليوم، وأكد رغبته في إخراج سون من كبوته الحالية.

وقال كيلنسمان "58 عاماً" للصحفيين عن سون الذي كان هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي مناصفة مع محمد صلاح: "أنا من أشد المعجبين بسون، خاض تجربة صعبة في كأس العالم لأنه لم يكن جاهزاً من الناحية البدنية".

وأضاف: "شاهدت كل مبارياته وأعرف ما يشعر به لكنها ليست فترة معتادة بالنسبة له، يمر جميع اللاعبين بفترات صعود وهبوط وموقف توتنهام ليس سهلا أيضا".

وتابع: "أتمنى أن التقي به خلال أسبوعين وأن أجده مبتسماً ومتعطشاً للعب مع المنتخب".

وأحرز سون 23 هدفاً مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليتساوى مع صلاح نجم ليفربول، لكن أيقونة كوريا الجنوبية "30 عاماً" هز الشباك خمس مرات فقط بالمسابقة هذا الموسم.

واضطر للعب بقناع واق للوجه في كأس العالم عقب إصابة بكسر في محيط العين أمام مرسيليا في دوري أبطال أوروبا قبل السفر إلى قطر، وكان مستواه باهتا.

واستمر تراجعه منذ العودة من كأس العالم عقب خروج كوريا الجنوبية من دور 16 على يد البرازيل.

ويأمل كلينسمان في استغلال خبراته الخاصة لمساعدة سون، عندما تلعب كوريا الجنوبية ضد كولومبيا وأوروجواي ودياً يومي 24 و28 مارس على الترتيب.

وواصل كلينسمان الذي لعب بقميص توتنهام خلال فترتين بمسيرته: "سأتعرف عليه بشكل أكبر وسأسعى لتطويره ومنحه التشجيع والحافز للاستمتاع بنفسه في أي دور بالملعب.

"هذا يتعلق بالنقاش، تكتشف بعد محادثات مع اللاعبين ما أفضل دور يمكن القيام به".