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الرياضي

بوجاتشار إلى «القمة النهائية» في باريس

بوجاتشار إلى «القمة النهائية» في باريس
9 مارس 2023 13:55

 
باريس (الاتحاد)


حقق فريق الإمارات للدراجات فوزه الثاني عشر خلال الموسم، بعد وصول السلوفيني تادي بوجاتشار إلى «القمة النهائية» في الممر الجبلي «لا لوج دي جارد» بطول 6.8 كيلومتر، ومتوسط تدرج 7%، في سباق باريس-نيس. 

وبعد جهد كبير بذله زملاؤه في الفريق، تمكن بوجاتشار من رد انطلاقة يوناس فينجارد «جامبو-فيزما» عند الكيلو 4.2، ولحقت بهما مجموعة أخرى، بعد مئات الأمتار، ووقتها انفرد ديفيد جاودو «جروباما-إف دي جيه» بالسباق.
انتظر بوجاتشار حتى قبل خط النهاية بنحو 2.3 كيلومتر، ثم انطلق بشراسة وسد الفجوة، حتى وصل إلى المتسابق الفرنسي، بينما حاول فينجارد جاهداً الوصول إلى الدراجين، وانطلق كابتن «فريق الإمارات»، وديفيد جاودو نحو الفوز بالسباق، وحقق بوجاتشار نجاحه السادس عام 2023 وقميص القيادة الأصفر.
وقال بوجاتشار: جاءت المرحلة حافلة بالتوتر طوال السباق، خاصة في الجزء المسطح، حيث واجهتنا الرياح المتعامدة، وقام الفريق بعمل رائع، وأشعر بالسعادة لارتداء «القميص الأصفر».

ترتيب «المرحلة 4»

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1- تادي بوجاتشار «فريق الإمارات»
2- ديفيد جاودو «جروباما-إف دي جيه»
3- جينو مادر «البحرين-فيكتوريوس»

التصنيف العام 


1- تادي بوجاتشار «فريق الإمارات» 
2- ديفيد جاودو «جروباما-إف دي جيه»
3- يوناس فينجارد «جامبو-فيزما» 

 

الإمارات
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تادي بوجاتشار
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