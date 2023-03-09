مسلم بن حم يكرم أبطال «أجيال الزعيم»



العين (الاتحاد)



استقبل الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، طلاب مدرسة دار العلوم الخاصة التابعة لمجموعة ابن حم الفائزين بماراثون «أجيال الزعيم» الذي أقيم في استاد هزاع، بمشاركة عدد من المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين، بإجمالي 275 طالباً.

وتُوجت مدرسة دار العلوم الخاصة فلج هزاع بالمراكز الأولى، وحصدت 6 كؤوس، وذلك بمجلس مركز سالم بن حم الثقافي، بحضور الشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، ونبيل الفرا مشرف عام مدارس ابن حم.

وأثنى الشيخ مسلم بن حم العامري على نجاح طلاب مدرسة دار العلوم في الظفر بالمراكز الأولى، مشيداً بالمشاركة الإيجابية في مختلف الفئات، وقال إن السباق عزز مفهوم «الرياضة أسلوب حياة» تمنح مكتسبات كبيرة لممارسيها وتعزز النشاط المناعي للفرد، وتزيد من الطاقة الإيجابية.

وأضاف: تأتي المشاركة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مجموعة بن حم للنشاط الرياضي، وأهمية تعزيزه لدى الطلاب، انطلاقاً من إيمانها بدور الرياضة في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية والسلوكية لدى الأفراد، مشيراً إلى حرص الدولة على تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، وخاصة فئة الشباب، لما لها تأثير كبير على صحة الأفراد وإنتاجيتهم.

وتوجت مدرسة دار العلوم في ماراثون «أجيال الزعيم»، والذي يعد أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية في مدينة العين، وأقيمت على ملاعب استاد هزاع، وينظم الماراثون مدرسة المدار الدولية برعاية أجيال الزعيم، ويحظى بشعبية كبيرة واهتمام المدارس الحكومية والخاصة على الساحة الرياضية المحلية في أبوظبي، وتجذب نخبة الرياضيين من جميع المدارس المشاركة، ووصلت إلى 15 مدرسة مشاركة بإجمالي 275 طالباً وتوجت مدرسة دار العلوم الخاصة فلج هزاع بالمراكز الأولى وحصدت 6 كؤوس.