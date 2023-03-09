الريال لاصطياد إسبانيول والبارسا يتحفز لبلباو

مدريد(د ب أ)

عندما تنطلق منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، سيسعى ريال مدريد إلى استعادة مذاق الانتصارات من جديد، بينما يتطلع غريمه برشلونة للاستعداد بأفضل شكل ممكن قبل الكلاسيكو المرتقب.

وبعد الفوز الساحق الذي حققه ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي في عقر داره 5/ 2 في 21 فبراير الماضي، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، افتقد الملكي لمذاق الانتصارات في ثلاث مباريات متتالية.

وتعرض ريال مدريد لتعادلين متتاليين في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد 1/ 1 وريال بيتيس سلبياً، وتخللهما الهزيمة أمام برشلونة صفر/ 1 في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وفي المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري، يستضيف ريال مدريد فريق إسبانيول مساء السبت، ويتطلع إلى مصالحة جماهيره واستعادة بريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

ويتطلع ريال مدريد إلى معالجة مشكلاته التهديفية، حيث غاب عن الأداء الهجومي المأمول في مبارياته الثلاث الماضية، ولم يسجل خلالها سوى هدف واحد بقدم ألفارو رودريجيز في مواجهة أتلتيكو مدريد.

وتترقب جماهير ريال مدريد عودة الثلاثي كريم بنزيمة وأنطونيو روديجر وماريانو دياز، بعد أن غابوا عن مران الفريق الجماعي أمس الأربعاء، وخضعوا للتدريبات في صالة الألعاب الرياضية، لكن يتوقع عودتهم إلى التدريبات في الوقت المناسب.

ويعلق ريال مدريد آماله على استعادة بنزيمة تألقه التهديفي من جديد، حيث سجل لآخر مرة في مواجهة ليفربول، حيث أحرز ثنائية للملكي.

بينما يغيب عن ريال في مواجهة إسبانيول، الثنائي فيرلاند ميندي وديفيد ألابا بسبب الإصابات.

أما برشلونة، فيخوض مباراته في المرحلة مساء الأحد أمام مضيفه أتلتيك بلباو. وبعد تلقي برشلونة صدمة الخروج من منافسات الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بات تركيز الفريق الكتالوني منصباً بشكل أساسي على الدوري وكأس ملك إسبانيا.

ووضع برشلونة قدماً في نهائي بطولة الكأس بفوزه على ريال مدريد في عقر داره ذهاباً، كما يتصدر الدوري برصيد 62 نقطة وبفارق تسع نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني. ويخوض برشلونة مباراة أتلتيك بيلباو بهدف تعزيز موقعه في صدارة الدوري والاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب، وكذلك الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمباراة الكلاسيكو المقررة على ملعبه أمام ريال مدريد يوم الأحد التالي، ضمن منافسات الدوري.

ويحظى تشافي المدير الفني لبرشلونة بأجواء جيدة في النادي، خاصة بعد إعلان رئيس النادي خوان لابورتا إنه يفترض تجديد عقد المدرب. وصرح لابورتا قائلاً:«لقد فكرت بالفعل في مسألة التجديد، أعتقد أنه يتوجب علينا التجديد لتشافي لأنه يستحق ذلك». وأضاف: «إنه على دراية بالبيت، إنه يعرف برشلونة، لا يطالب بأي أمور مجنونة في سوق الانتقالات إنه يتفهم تماماً وضعية النادي».

أما أتلتيكو مدريد، فيتطلع إلى تعزيز موقعه في المركز الثالث عندما يحل ضيفاً على جيرونا مساء الاثنين في ختام منافسات المرحلة.

ويخوض أتلتيكو مدريد المباراة بثقة عالية بعد أن حقق سلسلة من النتائج المرضية آخرها التعادل مع ريال مدريد 1/ 1 على ملعب «سانتياغو برنابيو» والفوز الساحق على اشبيلية 6/ 1 يوم السبت الماضي.

وتفتتح منافسات المرحلة غداً الجمعة بمباراة قادش أمام خيتافي وتشهد مساء السبت لقاء إلتشي مع بلد الوليد وسيلتا فيجو مع رايو فايكانو وبلنسية مع أوساسونا. بينما تشهد مساء الأحد لقاء ريال مايوركا مع ريال سوسييداد وإشبيلية مع ألميريا وفياريال مع ريال بيتيس.