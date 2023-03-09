صحيفة ريو نيجرو: ميسي سيغادر باريس نهاية الموسم

عمرو عبيد (القاهرة)

أثبت فريق باريس سان جيرمان أنه لا يملك «النجوم العباقرة» حسب رأي صحيفة ليكيب الفرنسية، التي هاجمت «الأمراء» بعد الإقصاء من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ، الذي فاز ذهاباً وإياباً على فريقها «الباريسي»، وقالت إن ميسي ومبابي ظهرا «عاجزين» تماماً في مباراة الإياب، التي أظهرت الفريق «ضعيفاً» لم يتمكن من مجاراة «البافاري»، وهذا الإقصاء الجديد يؤكد فشل النادي بأكمله، خاصة الإدارة!.

وكالعادة، استغلت ماركا الإسبانية وضع سان جيرمان المزري لتطرق الحديد وهو ساخن، حيث وجهت رسالة واضحة عبر غلافها الذي حمل صورة مبابي بحجم كبير، وكتبت فيها «كليان.. إذا أردت الفوز بدوري الأبطال، أنت تعرف الطريق وما يجب أن تفعله»، وتعني بالطبع ضرورة انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وقالت إن بايرن حطم من جديد مشروع باريس الأوروبي الذي يبدو أنه لن يحقق النجاح أبداً، وتحوم الشكوك الآن حول مستقبل ميسي ومبابي بعد ليلة «مخيبة الآمال»، وختمت تغطيتها بالإشادة بسيرجيو راموس مؤكدة أنه قاتل كثيراً للدفاع عن كرامته.

صحيفة سبورت الكتالونية وصفت سقوط «الثنائي»، ميسي ومبابي، بـ«الفشل الذريع»، بينما رأت «أوليه» الأرجنتينية أن ليونيل «مسكين» بسبب فريقه «الضعيف» حسب وصفها، وأكدت أن «الأسطورة» سيعيد التفكير كثيراً في مستقبله مع سان جيرمان الذي بات مجهولاً، فيما أشارت مواطنتها «ريو نيجرو» أن ميسي سيغادر باريس لا محالة نهاية الموسم، ووصفت «أبيندزيتونج» الألمانية فريقها بـ«القوي جداً» الذي بلغ ربع النهائي متطلعاً للمزيد في تلك النسخة.

وفي إيطاليا، هللّت الصحف لميلان العائد بعد غياب إلى دور الـ8 في «الشامبيونزليج»، حيث وصفته لاجازيتا بـ«الملك» بعد تجاوز توتنهام مؤكدة أنه ظهر بصورة رائعة في «ليلة كبيرة» بالعاصمة لندن، وأردفت أن «الشياطين» ألقى كونتي في الجحيم بعدما كاد يحقق الفوز عليه في عقر داره، وأكدت أنه لا شيء مستحيل الآن إذ يستطيع ميلان أن يحصد اللقب، وهو ما اتفقت عليه كورييري ديللو سبورت التي وصفت الفريق بـ«الشياطين الخارقة»، وتناولت أحداث المباراة المثيرة في لحظاتها الأخيرة ونقلت تصريحات المدرب بيولي بأن ميلان لا يخشى أحداً، وعلى الجانب الآخر صبت الصحف الإنجليزية غضبها العارم على توتنهام، الذي كتبت آي سبورت أن موسمه انتهى بالفشل كالعادة، بينما قالت إكسبريس إن حالة «الديوك» ومدربه كونتي مؤسفة وأن الإيطالي لن يجد من يرحب بتجديد عقده، وعنونت «ذا تايمز» الأمر بأنه الإقصاء المؤلم، كما رأت ميرور أن السقوط الجديد الذي تعرض له «السبيرز» يجبره على الاستمرار في «سنواته العجاف» بلا بطولات، وهو ما يُنذر برحيل هاري كين والمدرب كونتي!