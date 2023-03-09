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الرياضي

مورانت في قبضة الشرطة

مورانت في قبضة الشرطة
9 مارس 2023 12:46

نيويورك (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

أكدت شرطة جليندال أن جا مورانت نجم ممفيس جريزليس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لن توجه له اتهامات رغم أنه بدا وأنه يحمل سلاحاً في ملهى ليلي في دنفر. 

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ولكن ممفيس جريزليس قال أن غياب جا مورانت سيستمر لأربع مباريات مقبلة على الأقل. 

وخضع مورانت للتحقيق من قبل قسم شرطة جليندال، بشأن ما إذا كان قد انتهك القوانين خلال الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي، حيث نشر فيديو عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور يظهره وهو على ما يبدو يلوح بمسدس داخل ملهى ليلي.
وأكد قسم شرطة جليندال أنه لم يتلق اتصال لطلب مساعدة من الملهى الليلي في تلك الليلة، ولم يتم تسجيل حوادث شغب.
وذكر بيان الشرطة "رغم أن الفيديو كان مقلقاً بما يكفي لإجراء تحقيق، إلا أنه لا توجد أدلة كافية متاحة لتوجيه الاتهام إلى أي شخص بارتكاب جريمة".

جا مورانت
دوري السلة الأميركي للمحترفين
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