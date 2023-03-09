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الرياضي

ميلان يغازل الحلم

ميلان يغازل الحلم
9 مارس 2023 12:29

برلين (د ب أ- ستاتس بيرفورم) 
يتطلع ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، إلى الذهاب لأبعد مدى مع فريقه الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي والعبور إلى دور الثمانية من البطولة القارية.
وفرض ميلان التعادل السلبي على ملعب توتنهام مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر بعد الفوز ذهاباً بهدف دون رد، ليحجز مقعده في دور الثمانية. وقال بيولي لمنصة «برايم فيديو»: «لعبنا بشكل جيد، طلبنا من الفريق أن يلعب بشخصية، لم نستسلم أبداً، ونستحق العبور للدور التالي». 

وأضاف: «علينا أن نسير خطوة بخطوة، كان من المهم تجاوز دور المجموعات، ثم دور الستة عشر، الآن سننتظر قرعة دور الثمانية». وأشار: «من الواضح أننا سنواجه فريقاً كبيراً، لكن توتنهام أيضاً فريق كبير، الحلم أمر رائع، يساعدك على العمل بشكل أفضل».
وأوضح: «من المذهل اللعب في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الفوز بها، وهو ليس بالأمر السهل، أو محاولة التأهل للبطولة من خلال إنهاء موسم الدوري الإيطالي ضمن المربع الذهبي». 

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وأكد بيولي: «أحب أن أفكر بأنه لا يوجد مستحيل في الرياضة، فقط الأفضل في أوروبا يبقى، وكل دور تصبح الأمور أكثر صعوبة».
وختم بيولي بالقول: «لكني واثق من أن كل التجارب في أوروبا، خاصة التجارب السلبية، تساعدنا على رفع مستوانا، الآن علينا أن نخوض دور الثمانية بثقة وإيمان».

ميلان
توتنهام
دوري أبطال أوروبا
ستيفانو بيولي
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