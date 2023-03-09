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توتنهام.. خطوة الإخفاق

توتنهام.. خطوة الإخفاق
9 مارس 2023 12:27

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

يرى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أن الفريق "قطع خطوة للأمام" هذا الموسم رغم نهاية مشواره في دوري أبطال أوروبا بخسارته على يد ميلان الإيطالي بهدف دون رد في مجموع لقاءي الذهاب والإياب لدور الستة عشر.
وقال كونتي لمنصة "بي تي سبورت": "إذا توجب علي أن أرى وضعية إيجابية، فإنها ستتمثل في أننا قطعنا خطوة للأمام، لعبنا في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي ولم ننجح في عبور دور المجموعات". 

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وأضاف: "الآن قطعنا خطوة للأمام لكنها ليست كافية، وإذا أردنا أن تكون لدينا القدرة على التنافس، فعلينا أن نقاتل". 

وأشار: "هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي لا ننجح خلالها في التسجيل، أعتقد أن المباراة أمام ميلان كانت متوازنة، أعتقد أن بمقدورنا تقديم ما هو أفضل على مستوى الهجوم".
وأوضح المدرب الإيطالي: "أتحدث عن الفريق بأكمله، ليس فقط المهاجمين، بإمكاننا اللعب بشكل أفضل كثيراً".
وتابع: "لا يمكنني أن أقول أي شيء سلبي عن التزام اللاعبين، لقد بذلوا قصارى جهدهم منذ البداية وحتى النهاية".
وختم كونتي بالقول: "علينا أن نواصل العمل، لدينا مباراة أخرى علينا أن نتعافى من أجلها، علينا أن نصل إلى أفضل مرتبة ممكنة مع نهاية الموسم".

أنطونيو كونتي
توتنهام
ميلان
دوري أبطال أوروبا
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