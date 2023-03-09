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بوكر يقتحم التاريخ بالضربة الرباعية

بوكر يقتحم التاريخ بالضربة الرباعية
9 مارس 2023 12:24

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

فاز فينكس صنز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 132/101 بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وكتب ديفين بوكر اسمه في تاريخ صنز بتسجيله 44 نقطة، في الوقت الذي تأجل فيه الظهور الأول لكيفين دورانت على ملعب فريقه صنز، بسبب الإصابة في الكاحل.
ودخل دورانت التشكيل الأساسي لصنز لكنه تعرض لإصابة في الكاحل خلال عملية الإحماء. 

وأصبح بوكر أول لاعب في تاريخ صنز يحرز 35 نقطة أو أكثر في أربع مباريات متتالية بدوري السلة الأميركي.
وسجل المخضرم كريس باول 18 نقطة وتسع تمريرات حاسمة لصنز وأضاف تيرنس روس 24 نقطة خلال 23 دقيقة لعب. 

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وتصدر ليندي ووتررز قائمة هدافي ثاندر بتسجيله 23 نقطة من بينها ست رميات ثلاثية، وتكفل زميله جوش جيدي بتسجيل عشر نقاط وسبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.
وفي مباراة أخرى فاز نيو أورليانز على دالاس مافريكس 113 /106، وعانى مافريكس في غياب نجمه لوكا دونسيتش بسبب الإصابة، في الوقت الذي استمر فيه غياب زيون ويليامسون عن فريق نيو أورليانز. 

وتعرض دونسيتش للإصابة في الفخذ الأيسر بعد تسجيله 15 نقطة وثمان تمريرات حاسمة. وتصدر سي جي ماكولوم قائمة هدافي نيو أورليانز بتسجيله 32 نقطة من بينها ست رميات ثلاثية.
وفي باقي المباريات فاز أتلانتا هوكس على واشنطن ويزاردز 122/120 وكليفلاند كافالييرز 104/100، وبوسطن سيلتكس على بورتلاند ترايل بليزيرز 115/ 93، وشيكاغو بولز على دنفر نجتس 117/96، ولوس أنجلوس كليبرز على تورنتو رابترز 108 /100.

دوري السلة الأميركي للمحترفين
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