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الشارقة والوصل يطرقان «مربع ذهب» دوري السلة

الشارقة والوصل يطرقان «مربع ذهب» دوري السلة
9 مارس 2023 13:00

 
علي معالي (دبي)

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اقترب الشارقة والوصل من التأهل إلى «المربع الذهبي» من دوري رجال السلة، بعد تفوقهما على الوحدة والبطائح ذهاب ربع النهائي، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل.
نجح «الملك» في التغلب على «العنابي» 93-66 بنتيجة أرباع 32- 19، و21- 15، و22- 16، و18- 16، في اللقاء الذي أقيم بصالة الشارقة.
وفي المباراة التي جرت بصالة الوصل في زعبيل، فاز «الإمبراطور» على البطائح 93- 83، وتفوق الوصل الربعين الأول والثاني والرابع 27- 20، و26- 20، و17- 15، في حين رجحت كفة البطائح في الربع الثالث 27- 23.
تقام البطولة هذا الموسم على ثلاث مراحل، الأولى بنظام الدوري من دورين، وبعد تحديد المراكز من الأول إلى السابع، تأهل الأول والثاني «شباب الأهلي والنصر» مباشرة إلى نصف النهائي، بينما تلعب باقي الفرق «ربع النهائي»، ويشارك في النسخة الحالية 7 أندية هي شباب الأهلي والنصر والشارقة والوصل والبطائح والوحدة والظفرة.

دوري السلة
الشارقة
الوصل
الوحدة
البطائح
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