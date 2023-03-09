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غنتوت والإمارات «الفوز الأول»

غنتوت والإمارات «الفوز الأول»
9 مارس 2023 12:00

 
رضا سليم (دبي)

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حقق فريقا غنتوت والإمارات الفوز الأول، في «النسخة 23» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، وينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 4 فرق، وبمعدل هانديكاب 18 جول.
وجاء فوز غنتوت على ذئاب الحبتور 12-9 في المباراة الافتتاحية للكأس الغالية المهداة من ديوان عام الرئاسة، ويحتفظ بها البطل، ورغم سيطرة غنتوت على الأشواط الأول، والتفوق في النتيجة حتى الشوط الرابع إلا أن ذئاب الحبتور قلص الفارق، إلا أن الوقت لم يسعفه للعودة في الشوط الخامس، ليحصد غنتوت الفوز الأول في البطولة.
وقادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى الفوز على أبوظبي 6-3، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بسبب الحذر من الفريقين وتقارب المستوى، وفي الشوط الثاني تقدم فريق الإمارات بالهدف الأول من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني في الشوط الثالث من ركلة جزاء أيضاً، إلا أن فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني تدارك الأمر، وعاد إلى المباراة بتسجيل هدفين والتعادل 2-2 في الشوط الرابع.
وجاء شوط الحسم الخامس والأخير، والذي اتسم بالحماس والإثارة من الفريقين، ليتمكن «أبوظبي» من التقدم 3-2 للمرة الأولى، ويرد «الإمارات» بالتعادل 3-3، والتقدم 4-3 وحسم المواجهة لمصلحته 6-3.
وتستأنف يوم السبت مباريات البطولة في جولتها الثانية، والتي تحدد الكثير من ملامح المباراة النهاية، خاصة أن الفريق الذي ينجح في حصد فوزين متتاليين يكون الأقرب لبلوغ النهائي، حيث يلتقي «أبوظبي» مع «ذئاب دبي» في لقاء التعويض، و«الإمارات» مع «غنتوت» في مواجهة تعد الأصعب للفريقين.

الإمارات
غنتوت
كأس رئيس الدولة للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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