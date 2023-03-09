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الرياضي

«سنان» يواجه التحدي في بطولة «العين للميل»

«سنان» يواجه التحدي في بطولة «العين للميل»
9 مارس 2023 11:30

 
عصام السيد (العين)

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ينظم مضمار نادي العين، في الساعة الخامسة مساء غد «الجمعة»، انطلاقة سباقه الحادي عشر هذا الموسم، والذي يتألف من سبعة أشواط، بمشاركة 93 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما تبلغ جوائزه 780 ألف درهم.
ويعتبر الشوط الخامس الرئيس على لقب «العين للميل» للفئة الثالثة، ومجموع جوائزه 350 ألف درهم، ويتنافس خلاله نخبة من الخيول على مسافة 1600 متر، أبرزها «سنان»، الذي يواجه التحدي من «هيروز دي لا جرادي»، إلى جانب «ند الشبا»، و«أونلي سموك».
وخصص الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأبرز الخيول المرشحة «زايست»، و«ايه اف افهم»، و«مرافق الخالدية».
وتبدأ انطلاقة الحفل بالشوط الأول الافتتاحي للمبتدئة لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها «مروان الوثبة»، و«مبهر العين»، و«أسد».
ويشهد الشوط الثاني سباق للتكافؤ لمسافة 2000 متر لخيول 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 15 خيلاً يتقدمها «ساموراي الزمان»، و«لميس» إلى جانب «غوفنر».
وتتنافس 15 خيلاً في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، يتقدمها «إي اس ابوموسى» و«مادور»، و«تاماري».
ويجتذب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، 15 خيلاً، يتقدمها «وسام»، و«مجدي»، و«صقر الفلاح».
وتم تخصيص الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر «تكافؤ» للخيول المهجنة الأصيلة، يتقدمها «ثمين»، و«اينرجيتيك»، و«الهدير».

مضمار نادي العين
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