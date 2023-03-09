«شرطة أبوظبي» تحصد 9 ميداليات في «عالمية الجو جيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)



حصل فريق شرطة أبوظبي للجو جيتسو على المركز الثالث في التصنيف العام ببطولة العالم للجو جيتسو، والتي أقيمت في العاصمة البلجيكية بروكسل، وحصد 9 ميداليات «2 ذهبية و4 فضية و3 برونزية».

وأوضح العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية رئيس الوفد، أن البطولة التي نظمتها رابطة أبوظبي للجو جيتسو«AJP » في بروكسل تعد أول مشاركة دولية لشرطة أبوظبي، بالتنافس مع أبطال العالم للجو جيتسو، لافتاً إلى أن الفريق أظهر مستوى متميزاً في المشاركة بالمنافسات مع رياضيين من محترفي الجو جيتسو.

وذكر أن البطولة استقطبت مشاركة عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، خصوصاً من حملة الحزامين الأسود والبني، فضلاً عن مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وأشار إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مثل جراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي موطناً للجو جيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة الأبطال في الرياضة والراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة تعزيزاً لتصنيف أكاديمية شرطة أبوظبي للجو جيتسو.